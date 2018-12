Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a facut referire la &"evoluțiile negative&" ale statului de drept din România, dar a subliniat ca se bucura ca președintele Klaus Iohannis este un garant din acest punct de vedere.

- 'Vreau sa iti multumesc pentru ca, in calitate de presedinte, ai avut grija de democratie, de statul de drept', i-a spus cancelarul austriac sefului statului roman, in conferinta de presa comuna desfasurata la Palatul Cotroceni. Kurz a afirmat ca seful statului este un 'garant' al democratiei…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, i-a multumit vineri presedintelui Klaus Iohannis pentru ca a avut grija de democratie si de statul de drept. "Vreau sa iti multumesc pentru ca, in calitate de presedinte, ai avut grija de democratie, de statul de drept", i-a spus cancelarul austriac…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat joi, la Bruxelles, cu Sebastian Kurz, cancelarul Republicii Austria, despre vizita pe care oficialul austriac urmeaza sa o efectueze in Romania, in 21 decembrie, si despre pr...

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o prima reactiem luni, de la Paris, la situatia tensionata din Ucraina: „Suntem pregatiti sa reactionam proportional, pentru romani nu e motiv de ingrijorare”, a spus seful statului. Presedintele a mentionat ca a fost informat tot timpul, de catre serviciile romanesti,…

- Partidul Popular European (PPE) l-a desemnat joi pe Manfred Weber drept candidat pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, o alta varianta fiind prim-ministru finlandez, Alexander Stubb, scrie Politico. Weber, liderul german al gruparii PPE in Parlamentul European, va fi candidatul…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, sugereaza o abordare mai flexibila pentru a ajuta blocul comunitar sa-si rezolve problema de lunga durata referitoare la migratie, relateaza joi dpa, informeaza Agaerpres. Kurz…

- Șosea insangerata in Turcia, unde s-a produs un cumplit accident rutier, in urma caruia o tanara de 32 de ani, fosta candidata la Primaria Blaj, și parinții sai au murit in urma impactului. Alte trei persoane au suferit rani foarte grave, iar medicii turci se lupta ca sa-i țina in viața. Cu toții plecasera…