- Fostul edil al Constanței, Radu Mazare, se va casatori! În urma cu putin timp, fratele fostului primar al Constantei a declarat ca acesta a cerut o în casatorie pe prietena sa, Roxana. Cererea a fost facuta prin telefon, iar Roxana a acceptat. - vom reveni -

- Inchis de peste o saptamana la Penitenciarul Rahova, fostul primar Radu Mazare se afla inca in perioada de acomodare, de carantina. Jurnalistul Victor Ciutacu l-a vizitat pe Mazare la Rahova și a venit cu cateva detalii despre viața fostului primar in...

- Radu Mazare are de executat o pedeapsa de 9 ani si 10 luni de inchisoare. In urma cu o saptamana a fost adus in Romania din Madagascar, tara in care fugise la finalul lunii decembrie 2017 si unde ceruse azil politic. Pentru trei saptamani, fostul primar al Constantei va fi inchis la Penitenciarul Rahova.…

- Fratele lui Radu Mazare, Mihai, s-a prezentat, vineri, la Penitenciarul Rahova pentru a-i aduce mancare, acesta declarand ca fostul edil este mulțumit de condițiile din detenție, spre deosebire de cele din Madagascar și intenționeaza sa scrie la revista inchisorii și sa iasa la munca, scrie...

- Marian Dima, Eli Toma O delegație a Liceului Honore-D’Estienne-D’Orves, din Carquefou – Franța, localitate cu 20.000 de locuitori de langa Nantes, condusa de directoarea Carmen Petre, profesoara de biologie, se afla in aceasta saptamana la Ploiești, pentru un schimb de experiența cu Colegiul Național…

- Radu Mazare a fost adus in Romania, dupa ce a stat un an și jumatate in Madagascar. Fostul lider PSD a fost incarcerat la Rahova, pentru a executa o pedeapsa de 9 ani, sentința fiind definitiva. Mazare a ajuns in țara cu un avion care a facut escala la Paris, unde s-a urcat și fiul sau, Radu.Marți…

- ”Nu a fost o experiența foarte placuta mai ales ca nu am reușit sa vorbesc cu el. Baieții au fost foarte omenoși totuși. Ma mai uitam la el. I-am luat o sticla de apa și mi-au spus ca nu am voie sa ii dau apa. Stewardesele m-au ajutat și au spus ca au ele grija de el. Am zburat la ghici pentru…

- O explozie a fost auzita joi in localitatea Pugoda, aflata la 40 de kilometri de Colombo, capitala statului Sri Lanka, au informat autoritațile și rezidenții orașului, relateaza site-ul agenției Reuters.