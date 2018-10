Stiri pe aceeasi tema

- Compania Digital Authority Partners a fost nominalizata la categoria „Cel mai divers si inovativ loc de munca”, are sediul in Chicago, Illinois (SUA) si se ocupa de consultanta si IT. Proprietarul firmei este Codrin Arsene (31 de ani), un roman din Galati care se afla in America de 12 ani. Trofeul amintit…

- Codrin Arsene este din Galați, are 31 de ani, și de 3 ani a pus pe roate o firma de consultanța in domeniul IT și cu ea a ajuns in finala concursului pentru cel mai divers și inovativ loc de munca in domeniul tehnologiei din Statele Unite. Are 50 de angajați acum de pe toate continentele și o maniera…

- O companie infiintata de un roman in Statele Unite se afla printre finalistii celei de-a patra editii a Premiilor Timmy, care recompenseaza cele mai bune firme din domeniul tehnologiei, fiind nominalizata la categoria cea mai buna companie pentru diversitate la locul de munca. Este vorba de Digital…

- Dorești ca optimizarea SEO sa fie un succes și pentru site-ul tau? Uneori este destul de greu sa ții pasul cu toate modificarile și update-urile Google. De aceea, pentru a reuși, trebuie sa elimini mai intai practicile ineficiente și sa le inlocuiești cu strategii eficiente, bazate pe conținut de calitate.…

- Municipalitatea reia dezinsecția in Alexandria in Eveniment / on 27/08/2018 at 10:28 / Serviciul public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria va efectua tratament de dezinsecție, atat terestru, cat și prin pulverizare aeriana in intervalul 28 – 29 august 2018. Tratamentul…

- Directorul Finantelor Publice din Teleorman, Lefterie Comanescu, a iesit la pensie in Eveniment / on 23/08/2018 at 13:42 / Incepand de luni, 27 august, Lefterie Comanescu, directorul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman, iese la pensie, dupa mai bine de 25 de ani de activitate in…

- Municipalitatea a inceput ridicarea mașinilor staționate neregulamentar in Eveniment / on 21/08/2018 at 11:27 / Așa cum declara in urma cu puțin timp primarul municipiului Alexandria, Victor Dragușin, incepand cu data de 20 august 2018, municipalitatea alexandreana, mai exact Administrația Strazilor…

- Absolventi ai institutiilor de invatamant militar repartizati la IJJ Teleorman in Eveniment / on 31/07/2018 at 13:23 / 12 tineri absolventi ai institutiilor de invatamant militar din Jandarmeria Romana s-au alaturat Inspectoratului de Jandarmi Judetean Teleorman, informeaza reprezentanții instituției.…