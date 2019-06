Stiri pe aceeasi tema

- Anterior, in dimineata zilei de miercuri, Comisiile juridice ale Senatului si Camerei Deputatilor i-au validat, prin vot in unanimitate, pe toti cei trei candidati propusi pentru functia de Avocat al Poporului, constatand ca acestia au indeplinit conditiile pentru a candida. Propunerile care au fost…

- Fostul europarlamentar ALDE Renate Weber a fost numita miercuri in functia de Avocat al Poporului. Fosta militanta pentru drepturile omului in anii '90, sustinatoare a lui George Soros si critic al PSD-ului pana in 2014, Weber s-a transformat in avocat al asaltului PSD la Justitie. In Parlamentul European,…

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca Renate Weber nu este potrivita pentru a ocupa pozitia de avocat al poporului, aratand ca aceasta a acoperit in Parlamentul European problemele din Justitie, in timp ce USR il sustine pe Eckstein Kovacs Peter, care ar avea "anvergura morala de a fi credibil…

- Fosta eurodeputata Renate Weber este susținuta de ALDE pentru funcția de Avocat al Poporului. Decizia vinein contextul in care opoziția a anunțat deja ca il propune pentru acest post pe fostul senator UDMR Peter Eckstein Kovacs.

