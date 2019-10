Cine este propunerea lui Victor Ponta pentru functia de premier

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, ca la o ora dupa ce va trece motiunea de cenzura in Parlament va propune PSD sa refaca majoritatea de stanga, fara Viorica Dancila, mentionand ca are doua sau trei propuneri de premier care nu au carnet de partid. Ponta a precizat ca, daca se…

- "Pot sa cred ca joi seara, la o ora dupa moțiunea de cenzura, o sa fac o propunere oficiala catre toți foștii mei colegi de la PSD sa refacem o majoritate, cu ALDE, fara Dancila sau Fifor", a declarat Victor Ponta, luni, in Parlament, potrivit Mediafax. Acesta a mai spus ca vor discuta propunerea…

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred Simonis, a prezentat joi la Parlament calculele la zi facute de social-democrați pentru moțiunea de cenzura:Ieri 5 partide si grupul minoritatilor, mobilizate la maxim, au reusit sa stranga 191 de voturi, iar PSD singur fara mobilizare am fost…

- Si partidul lui Victor Ponta ar avea o propunere de premier. Unul dintre numele vehiculate este chiar consilierul prezidential al lui Klaus Iohannis pe politica externa, Bogdan Aurescu. Bogdan Aurescu este doctor in Drept, a fost ministru de Externe și a condus echipa Romaniei in procesul…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, susține ca moțiunea de cenzura nu va fi votata, sambata, așa cum a programat majoritatea PSD votul din Parlament. Ponta susține ca nu va fi asigurat cvorumul, sambata, iar moțiunea se va vota luni.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca…

- Tariceanu a declarat marti, intr-o emisiune la Antena 3, ca nominalizarea lui Melescanu nu poate fi acceptata politic de catre de ALDE, in contextul in care partidul nu mai este partenerul de guvernare al PSD."Este un moment as spune stanjenitor pentru unii dintre noi, intrucat colegul…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Am dubii ca Dancila va mai candida. Eu o susțin pe Dana Garbovan la Justiție. Mie mi s-a parut nefireasca demisia din magistratura, atat de rapida, și fara sa se consulte cu președintele, ca sa știe daca o accepta sau nu. Mi s-a parut ori pripita, ori ținta nu este ocuparea…

- Viorica Dancila este nevoita sa ceara un nou vot de incredere in Parlament in maximum 45 de zile. Insa un vot negativ nu atrage automat caderea Executivului Dancila, cum sustine Victor Ponta. Guvernul poate pica doar prin motiune de cenzura. PNL lucreaza deja la textul motiunii, insa trantirea Vioricai…