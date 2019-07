Stiri pe aceeasi tema

- Chestorul Ioan Buda, șeful demis al Poliției Romane, a declarat, ]n aceasta seara, la Caracal, intrebat de ce nu au intervenit polițiștii imediat ce au avut informații ca Alexandra este in casa lui Gheorghe Dinca, spunand ca acest lucru s-a dorit, dar procurorul nu a permis intervenția Poliției decat…

- Șeful demis al Poliției Romane, Ioan Buda, a declarat ca polițiștii n-au intrat in casa de la Caracal, pana la ora 6 dimineața, pentru ca procurorul nu le-a permis acest lucru.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De ce nu a fost identificata locația fetei UCISE in Olt ”Este o…

- Alexandra, fata asasinata in Caracal, era nepoata lui Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei. Acesta a acuzat polițiștii ca au stat sa confirme daca vocea care a sunat la 112 era cea a nepoatei sale, in timp ce aceasta iși traia ultimele clipe. "Oamenii astia…

- „Spre deosebire de alți politicieni nu fac politica din moartea unor oameni nevinovați! Imi exprim doar solidaritatea și prezint condoleanțe familiei și celor apropiați! Dupa o asemenea tragedie trebuie insa obligatoriu doua lucruri: 1. sancționarea drastica și a criminalului și a oficialilor…

- Procurorul general Bogdan Licu a dispus, vineri, efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, pentru a fi analizat modul in care procurorii din structura au supravegheat cercetarea in cazul fetei din Olt.

- Procurorul general, Bogdan Licu, a dispus verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal privind modul in care s-a realizat supravegherea activitatii de cercetare penala in cazul adolescentei de 15 ani care ar fi fost ucisa de un barbat, transmite News.ro.

- Laura Andreșan și Grasu XXL vor deveni in curand parinți, iar de Paște au facut publica pe contul de socializare, prima imagine in rol de viitor parinți. Prietenii virtuali i-au felicitat imediat. Laura Andreșan și Grasu XXL au fost protagoniștii unei ședințe foto, in care bruneta și-a expus burtica…

- Bogdan Ionescu de la „Insula Iubirii” a postat pe contul de socializare o imagine care lasa loc de interpretari. Se pare ca deși au divorțat, el și Hannelore nu pot sta departe unul de celalalt. Se pare ca Hannelore si Bogdan au iesit impreuna in Vinerea Mare. Nu doar ei doi, asa cum sperau admiratorii…