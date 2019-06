Stiri pe aceeasi tema

- Scene socante intamplate, astazi, intr-un apartament din Ploiesti. Pompierii au fost sesizati de vecini, cu privire la un miros puternic, insuportabil ce provinea dintr-un apartament in care stateau o fiica, cu mama sa. Odata ajunsi la fata locului, pompierii au avut parte de un peisaj ingrozitor.

- Reprezentantii Politiei Cluj au anuntat ca a fost identificat si retinut un barbat de 27 de ani din Floresti (judetul Cluj), care este banuit ca l-ar fi lovit pe jandarm in cap, in timpul unui meci de fotbal.

- O femeie de 78 de ani din raionul Soroca, Republica Moldova, a fost descoperita moarta in propria locuința. Femeia avea doua taieturi adanci la nivelul gatului. Cadavrul femeii a fost descoperit ieri dimineața, a anunțat publika.md. Potrivit politiei, femeia avea pe corp urme de moarte violenta si…

- Procurorii brașoveni au deschis o ancheta dupa ce, marți, o tanara a fost gasita moarta in casa in care locuia singura, la cateva zile de la deces. Fata, in varsta de 29 de ani, care suferea de depresie și era sub tratament medicamentos, nu raspundea la telefon de cateva zile. O prietena care cunoștea…

- Persoana care a amenintat-o cu moartea pe jurnalista Emilia Sercan, cunoscuta pentru anchetele privind plagiatele in randul inaltilor demnitari si al conducerilor unor institutii de invatamant, cel mai recent fiind cazul Academiei de Politie, a fost identificata si este un ...

- Mai multe percheziții au loc miercuri dimineața la Academia de Poliție in legatura cu amenințarile cu moartea vizand-o pe jurnalista Emilia Șercan, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. In acest caz, principalul suspect este un ofițer angajat al Academiei de ...

- O tanara din Constanta a fost gasita moarta in cada unui apartament din cartierul Obcini, din Suceava, in noaptea de joi spre vineri. Cazul este tratat ca moarte suspecta de politiști. Exista date ca fetele care se aflau in acel apartament practicau prostitutia. La o prima evaluare nu s-au gasit urme…

