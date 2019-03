Cine este principalul suspect al atacului din Olanda. Fotografia publicată de poliție Principalul suspect al atacului dintr-un tramvai din Utrecht este un barbat de 37 de ani, nascut în Turcia. Poliția a publicat o fotografie a individului care a fost identificat ca fiind ​Gökmen Tanis.



Poliția a sfatuit oamenii sa nu se apropie de suspect daca îl vad și sa alerteze imediat autoritațile.



Cel puțin trei persoane au murit în urma atacului armat produs luni în orașul olandez Utrecht, conform celui mai recent bilanț anunțat de autoritațile olandeze. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jan van Zanen, primarul din Utrecht, a anuntat ca cel putin trei persoane au murit in atacul dintr-un tramvai din oras si alte noua au fost ranite. Presa din Olanda a publicat imagini cu un cadavru pe pe asfalt, iar reporterii au informat ca cel putin 20 de persoane au fost internate. Politia din Utrecht…

- Cel putin o persoana a murit, iar mai multe sunt ranite in urma unui atac armat care ar putea fi de natura terorista, produs intr-un tramvai din Utrecht, in Olanda, Politia il cauta pe atacatorul care a reusit sa fuga intr-o masina de la locul incidentului.

- UPDATE, ora 15:57 Politia din Olanda a anuntat luni ca sunt in cautarea unui barbat de 37 de ani, de origine turca, implicat in incidentul petrecut luni in Utrecht, unde un atacator s-a urcat intr-un tramvai si a deschis focul asupra pasagerilor, ucigand o persoana si ranind alte cateva. „Politia solicita…

- Cel putin o persoana a murit, iar mai multe sunt ranite in urma unui atac armat care ar putea fi de natura terorista, produs intr-un tramvai din Utrecht, in Olanda, Politia il cauta pe atacatorul care a reusit sa fuga intr-o masina de la locul incidentului.

- Ramzan Ali, un barbat de 62 de ani, a declarat pentru NZ Herald ca este ultimul care a reușit sa iasa în viața din moscheea care a fost scena unui carnagiu. „Aș putea spune ca sunt binecuvântat. Am avut noroc. Allah m-a vegheat”, a spus el. Ali este unul dintre cei care…

- Autoritatile turce au impiedicat luni deputati ai opozitiei prokurde sa marsaluiasca la Istanbul in semn de solidaritate cu o parlamentara aflata in greva foamei pentru a denunta conditiile de detentie ale unui lider de gherila kurd.

- Politia spaniola a anuntat joi desfiintarea celui mai sofisticat si complex laborator de falsificat documente din Spania, care fabrica permise de rezidenta, pasapoarte pentru cetatenia altor state, vize pentru SUA sau permise de conducere, relateaza EFE. In cadrul operatiunii desfasurate la Madrid,…

- Politia austriaca a exclus ipoteza unui act terorist in cazul atacului armat produs la un restaurant din Viena, relateaza Mediafax."Ipoteza unui act terorist este exclusa", a transmis politia din Viena vineri seara. Autoritatile au confirmat bilantul victimelor - un mort si un ranit in stare…