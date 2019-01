Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Universitatea Craiova a remizat, vineri, scor 1-1, cu formatia Ferencvaros, in ultimul meci din cadrul stagiului de pregatire din Antalya, relateaza News.ro.Golul craiovenilor a fost marcat de Alexandru Mitrita, in minutul 43. Universitatea Craiova a evoluat in formula: Pigliacelli…

- Sportivul Robert Glinta s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a realizat baremul la Cupa Europeana de la Luxemburg, in proba de 100 metri spate. Camelia Potec, presedinte FR Natatie: Este primul sportiv roman calificat la JO de la Tokyo! Inotatorul Robert Glinta a concurat vineri la…

- OPTIMIST… Speranta atletismului vasluian la o participare la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, Andrei Micu, isi doreste sa fie primul roman care arunca 80 de metri si sa obtina o medalie olimpica. Sportivul anului 2018 in judetul Vaslui, atletul Andrei Mihaita Micu viseaza la o medalie olimpica. “Cel…

- Presedinta Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat ca, dupa rezultatele din 2018, poate spune ca natatia este pe drumul cel bun catre Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. „2018 a fost un an de exceptie pentru natatia romaneasca, un an in care progresul…

- Motive mari de bucurie si de desfacut sticla de sampanie: aseara, nationala de handbal feminin a Romaniei s a calificat in semifinalele Campionatului European din Franta.Aceasta performanta o trimite si la Campionatul Mondial din 2019, fara a mai fi nevoie sa joace faza eliminatorie din play off.Campionatul…