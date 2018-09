Stiri pe aceeasi tema

- Dupa eliminarea prematura de la Wuhan, Simona Halep (27 de ani) ramane in Asia pentru a participa la turneul din Beijing, unde anul trecut a devenit numarul 1 mondial. Liderul clasamentului WTA o va intalni in turul II, daca va trece de runda inaugurala, pe Donna Vekici din Croația, locul 40 WTA. Aceasta…

- Serena Williams nu va participa la turneul feminin de tenis de la Beijing, americanca nefigurand in tragerea la sorti a jucatoarelor inscrise in competitia care va debuta sambata, informeaza AFP. Turneul din capitala Chinei beneficiaza anul acesta de premii totale in valoare de 8,2 milioane dolari,…

- Simona Halep, locul I WTA, va intalni o jucatoare din calificari, in prima mansa a turneului de categorie Premier Mandatory de la Beijing, s-a stabilit, vineri, in urma tragerii la sorti, scrie news.ro.

- De ziua de naștere a Simonei Halep, WTA a publicat un filmuleț in care cea mai buna jucatoare din actualul clasament al tenisului feminin este surprinsa in momente emoționante și amuzante deopotriva. „Bucura-te de ziua ta de nastere, Simona Halep! Iata cateva amintiri frumoase de care sa te bucuri!”,…

- 18 titluri WTA a caștigat Simona Halep de-a lungul carierei sale, insa fiecare trofeu pare sa fi fost platit cu dureri și accidentari care se țin lanț de numarul 1 din tenisul feminin mondial. Astazi, Simona Halep iși serbeaza ziua de naștere in China, cu compresii la spate și cu medicamente antiinflamatoare.…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep (26 de ani, 1 WTA), a anunțat programul liderului mondial pana la finalul anului. Eliminata in primul tur la US Open de Kaia Kanepi, Simona Halep va mai participa la 3 turnee in 2018. "Planul este sa participe la Wuhan, Beijing și Singapore", a declarat Darren…

- Jucatoarea Arina Sabalenka, din Belarus, a declarat ca liderul WTA, Simona Halep, pe care o va intalni in semifinalele turneului de la Cincinnati, este o luptatoare buna, astfel ca meciul va fi foarte dificil. Partida va avea loc sambata, dupa ora 23.00."Va fi un meci dificil. Halep este o…

- Liderul mondial al tenisului feminin Simona Halep merge ceas la turneul WTA de categoria "Premier Mandatory" de la Montreal.Constanțeanca s-a calificat in semifinale dupa ce a reușit s-o invinga cu 7-5, 6-1 pe frantuzoaica Caroline Garcia, cap de serie numarul 6.