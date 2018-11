Stiri pe aceeasi tema

- Un preot și-a dat foc in fața locașului de cult, chiar in timpul slujbei de sfințire. Preotul susține ca este nemulțumit de faptul ca a fost caterisit in mod injust dupa ce ar fi fost victima unui accident de mașina. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov au…

- In timpul slujbei de sfințire a Catedralei Mantuirii Nemului de duminica, 25 noiembrie, un preot si-a dat foc – in semn de protest fata de faptul ca i s-a lut dreptul de a mai sluji in biserica. Preotul incendiat se numeste George Ciulei si este din Cernavoda, județul Constanța. ATENȚIE, IMAGINI ȘOCANTE!…

- Scene șocante in fața Catedralei Mantuirii Neamului. Un preot din județul Constanța și-a dat foc, duminica,in timpul slujbei de sfințire, nemulțumit de faptul ca i s-a luat dreptul de a sluji dupa ce a fost implicat intr-un accident de mașina.Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații…

- Un preot, nemulțumit de conducerea Patriarhiei, pentru ca a fost oprit de la oficierea slujbelor, a comis un gest extrem in fața Catedralei Mantuirii Neamului. Barbatul și-a dat foc hainelor, insa flacarile au...

- Peste 20.000 de credincioși din toata țara au luat parte, astazi, la slujba de sfințire a Catedralei Neamului. Nu mai puțin de 100 de preoți au oficiat slujba de sfințire a impunatoarei biserici. Patriarul Daniel le-a vorbit celor prezenți."Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și care…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) a confirmat pentru Recorder ca nu a dat aviz pentru evenimentul de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului, care se va desfasura duminica si la care sunt asteptati 30.000 de credinciosi. Actiunea fiind in afara legii, astfel ca evenimentul se va desfasura…

- Președintele Klaus Iohannis i-a transmis Patriarhului Daniel ca nu poate participa la ceremonia de sfințire a Catedralei Mantuirii Neamului care va avea loc duminica, zi in care șeful statului va participa la reuniunea extraordinara a Consiliului European pe tema Brexit. Iohannis a mai spus ca sfințirea…

- Biserica Ortodoxa Romana se pregatește pentru sfințirea Catedralei Mantuirii Neamului, programata duminica, 25 noiembrie. Se anunța un eveniment grandios de la care conducerea BOR pare sa-și doreasca doua lucruri: participarea unui numar cat mai mare de oameni care sa-i reconfirme forța pusa la indoiala…