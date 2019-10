Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de penitenciare aflat in serviciu, angajat al Penitenciarului Arad, a fost gasit impuscat duminica intr-un post de control al unitații. Colegii sai au sunat la 112, dar medicii de la SMURD au constatat decesul. Polițistul, in varsta de 46 de ani, era angajat in sistemul penitenciar din anul…

- Criminalistii si procurorii care ancheteaza cazul crimei de la Gura Sutii exclud ipoteza ca fata de 11 ani disparuta de vineri sa fi fost omorata de mai multi autori. „Totul conduce catre un autor singuratic“, spune Mihai Dinca, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, care a confirmat…

- Ororile descoperite in casa lui Gheorghe Dinca continua! Anchetatorii au gasit noi probe, ingropate intr-un morman de gunoaie din curtea presupusului criminal din Caracal. Ar putea fi acestea un indiciu ca exista mai mute victime?

- Alexandru Cumpanașu contrazice concluziile anchetatorilor care explica atat de simplu moartea și dispariția cadavrului Alexandrei Maceșeanu. Unchiul fetei spune ca varianta incinerarii corpului neinsuflețit in butoiul din curtea casei lui Dinca este un scenariu pentru proști, care nu are nicio legatura…

- Specialistul criminalist, Dan Antonescu, este de parere ca Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, a facut confuzie intre victime in relatarile catre poliție și ca vrea sa-i induca pe aceștia in eroare pentru a nu se ajunge la alte cadavre. Dan Antonescu spune ca Dinca incearca sa-i plimbe pe anchetatori,…

- Surse apropiate anchetei au declarat, pentru MEDIAFAX, ca Gheorghe Dinca a spus anchetatorilor ca a ars cadavrele celor doua fete pe care le-a sechestrat. Dinca și-a recunoscut duminica, la pranz, faptele. Potrivit surselor judiciare, autorul crimelor din Caracal le-a spus anchetatorilor…

- Giorgiana Hosu, procuror sef adjunct al DIICOT, a declarat, duminica, la Caracal, in fata casei suspectului in cazul disparitiei fetei de 15 ani, ca colegii ei sunt acolo „de la 3 dimineata de pe data de 26 (vineri - nr.)” si ca fac tot ce este omeneste posibil. Anchetatorii au descins in locuinta suspectului…