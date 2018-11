Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Potrivit IPJ Arges, este vorba despre Marius Franțescu, un polițist de la BCCO Pitești, divorțat de soția lui și ea tot polițist la Serviciul Economic din cadrul IPJ Argeș. Cei doi aveau un copil ...

- Noi informații ies la iveala in cazul polițistului din Pitești care și-a omrat copilul de 3 ani, apoi s-a sinucis. Surse judiciare au declarat pentru Libertatea ca polițistul se numește Marius Franțescu și activeaza in cadrul BCCO. Potrivit presei locale , polițistul Marius Franțescu era fiul consilierului…

- Polițistul din Argeș care și-ar fi impușcat copilul și apoi s-ar fi sinucis fusese testat psihologic in ianuarie si declarat apt, susțin surse din cadrul anchetatorilor, potrivit Mediafax.Potrivit unor surse din cadrul anchetatorilor, polițistul gasit mort in casa, la Pitești, alaturi de copilul…

- Crima ODIOASA in urma cu putin timp. Un politist si-a impuscat copilul de numai trei ani, apoi s-a sinucis Un politist de la Crima Organizata si-a ucis cu sange rece propriul copil de numai trei ani, apoi s-a sinucis. Cei doi au fost gasiti in locuinta barbatului. ISU Arges a fost solicitat sa intervina…

- Un politist la Crima Organizata in Arges si copilul sau de 3 ani au fost gasiti morti intr-un apartament din Pitesti. Primele indicii arata ca barbatul si-a impuscat copilul, apoi s-a sinucis.

- ISU Arges a fost solicitat sa intervina intr-un apartament din Pitesti, acolo unde doua persoane au fost gasite fara suflare. La apelul de urgenta 112 a sunat o femeie, al carei sot si copilul de trei ani au fost gasiti decedati. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/crima-odioasa-in-pitesti-un-politist-si-a-impuscat-copilul-de-numai-trei-ani-apoi-s-a-sinucis_446125.html#ixzz5VncDBXGF

- Scene incredibile la Pitești.Un politist și-a impușcat copilul in cap, dupa care s-a sinucis. Conform primelor informații furnizate de Romania TV, barbatul se afla in proces de divorț cu soția sa și nu este exclus ca gestul sau sa fie o razbunare pe partenerul de cuplu. La acest moment oamenii…

- CLIPA de PANICA la FRONTIERA! Un politist de frontiera s-a sinucis in timp ce era in misiune. Barbatul de 44 de ani s-a impuscat in cap Un politist de frontiera a murit in noaptea de joi spre vineri, in timpul serviciului. Potrivit Romania TV , agentul de politie a decis sa isi puna capat zilelor,…