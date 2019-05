Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter K 26, productie ruseasca, folosit la noi in tara in misiuni aviochimice (stropire cu solutii, fertilizare, combaterea daunatorilor) a fost gasit prabusit in zona montana din localitatea Sapanta, judetul Maramures.

- Anchetatorii au reusit sa il identifice pe pilotul elicopterului care zbura clandestin in spatiul aerian roman si s-a prabusit la Sapanta. Acesta se numeste Dmitry Kostikov si este nascut in 1971 in Viciebsck, Belarus. Potrivit unor surse din interiorul anchetei, pilotul a fost identificat pe baza pasaportului…

- Descoperire macabra a unui cioban, în zona localitatii Sapânța din judetul Maramures. Acesta a gasit trupul neînsuflețit al unui barbat, care s-a dovedit a fi pilotul unui elicopter prabusit în zona.

- Un elicopter s-a prabușit pe raza comunei Sapanța, județul Maramureș, iar pilotul a fost gasit mort. Procurorii au deschis un dosar penal in acest caz, existand suspiciuni ca aparatul de zbor ar fi fost folosit pentru traficul de țigari din Ucraina, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul…

- In cursul zilei de joi, 9 mai, pe raza localitatii Sapanta a fost gasit un elicopter prabusit. Pilotul care era la bordul acestuia a fost descoperit fara viata. Desi s-a vehiculat ideea unui posibil caz de contrabanda, la fata locului nu au fost gasite tigari. In acest caz s-a intocmit dosar penal,…

- Imagini accident aviatic in Maramures. Pilotul elicopterului prabusit a fost gasit decedat.video+foto Descoperire macabra a facut un cioban care se afla la o stana situata in zona Socic din Sapanța. Acesta a gasit trupul neinsuflețit al unui barbat, intr-un elicopter de provenienta ruseasca. La fața…

- Un elicopter K 26, productie ruseasca, folosit la noi in tara in misiuni aviochimice (stropire cu solutii, fertilizare, combaterea daunatorilor) a fost gasit prabusit in zona montana din localitatea Sapanta, judetul Maramures.

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de DIICOT, procurorii de Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara au facut vineri opt percheziții in București, Iași și in comuna ieșeana Probota, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc…