Cine este Petru-Bogdan Cojocaru, propus Ministru al Comunicatiilor: Seful tinerilor social democrati (TSD) din Iasi, absolvent de Informatica

- Bogdan Trif, propus ministru al Turismului, a fost director al Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, iar din martie 2016 detine functia de comisar general al Garzii Nationale de Mediu. El are 41 de ani, este casatorit si este presedinte interimar al organizatiei judetene a PSD Sibiu.Sibianul…

- Lucian Sova a fost propus sa preia mandatul de ministru al Transporturilor in Guvernul Dancila, dupa ce el a fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Tudose. Anul trecut, pe 20 iunie, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au clasat dosarul penal in care deputatul bacauan era cercetat penal…

- Propunerea pe care social-democratii o vad potrivita spre a prelua de la Andreea Pastarnac prerogativele de ministru pentru Romanii de Pretutindeni se numeste Natalia Elena Intotero si are 42 de ani. Nascuta la Brad, in Hunedoara, Natalia Intotero este absolventa Facultatii de Limba si Literatura Romana-…

- La alegerile parlamentare din decembrie 2016, el a candidat pe listele de deputati ale PSD Iasi, pe loc neeligibil.Este considerat un apropiat al actualului lider al filialei judetene PSD Iasi, Maricel Popa, dupa ce timp de mai multi ani a fost sustinator al europarlamentarului Catalin…

- Din funcția de presedinte al Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici a fost unul dintre cei mai vehemenți critici a masurilor fiscale aprobate anul trecut de Guvern și care au bulversat mediul de afaceri. Acum, Teodorovici va ocupa, di nou, fotoliu de ministru al Finanțelor și va trebui sa…

- Nicolae Burnete, propus de PSD pentru functia de ministru al Cercetarii, este presedintele Senatului Universitatii Tehnice Cluj-Napoca (UTCN) si director al Departamentului de Autovehicule Rutiere si Transporturi din cadrul Facultatii de Mecanica.

- Sorina Pintea este propunerea pentru functia de ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Viorica Dancila. Sorina Pintea este membru al Partidului Social Democrat PSD din 2009 prezent, conform http: alegeriparlamentare2016.ro. STUDIILicenta Economie, Universitatea "Babes Bolyai" Cluj Napoca, 1984…

- Cine este Petru Bogdan Cojocaru, ministrul propus la Comunicații, in locul lui Lucian Șova. Este șeful Organizației TSD Iași, consilier județean din partea PSD. A candidat la alegerile parlamentare, pe locul 7, pe lista PSD Iași, dar nu a reușit sa intre in Parlament. Petru Bogdan Cojocaru s-a nascut…

- Radu Stefan Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri in Guvernul Dancila, este senator aflat la al doilea mandat, ales sub sigla PSD si a fost prefect al judetului Prahova timp de noua luni. In ianuarie 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata alaturi de fostul sau partener de afaceri, Mihai…

- Senatorul Radu Oprea, fost prefect al judetului Prahova, a fost trimis in judecata, in ianuarie 2016, pentru evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani, dar in prezent este propus de PSD ca ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Conform unor surse apropiate negocierilor, Bogdan Cojocaru este propus pentru pozitia de ministrul al Comunicatiilor. Cojocaru este in acest moment seful organizatiei de Tineretului Social Democrat Iasi.Postuk era pregatit pentru Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean, dar acesta a refuzat…

Ministerul Transporturilor, unul dintre cele mai importante portofolii ale noului Guvern, ar putea fi condus de deputatul bacauan Lucian Șova, care a fost in precedentul Executiv ministru al Comunicațiilor. Șova a mai lucrat la Transporturi.

- "Va fi foarte docila in relatia cu (...) Dragnea. In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului", a declarat Traian Basescu, la TVR1, intrebat care va fi, in opinia sa, comportamentul Vioricai Dancila ca premier in relatia cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Fiind intrebat daca de abia acum incepe…

- Orașul Videle a dat trei miniștri și un premier in guvernele post-decembriste in Politic / Trei miniștri care au facut parte din cabinetele post-decembriste au plecat din cel mai mic oraș din Teleorman, Videle. Tot din Videle a plecat și Viorica Dancila, prima femeie propusa de PSD și desemnata de…

- Organizatia judeteana PSD Tulcea il va propune pe senatorul Eugen Teodorovici pentru a ocupa fie postul de ministru al Fondurilor Europene, fie pe cel de ministru al Finantelor Publice, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, presedintele organizatiei, Horia Teodorescu, potrivit Agerpres.

- Președintele Klaus Iohannis a invitat, miercuri, la Palatul Cotroceni, toate partidele parlamentare, pentru consultari, im vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. PSD a anunțat că o va propune pe Viorica Dăncilă să prea șefia Guvernului. …

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila este nominalizarea PSD pentru postul de prim-ministru, anunțul fiind facut dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD (CEx). Fostul premier Mihai Tudose, care este vicepreședinte al PSD și avea drept de vot, nu a venit la ședința de astazi. Viorica Dancila…

- Viorica Dancila, propunerea de premier a PSD, spune ca nu primit inca un semnal de la președintele Klaus Iohannis. Șeful statului este așteptat sa anunțe daca va accepta sau nu aceasta propunere dupa consultarile cu partidele parlamentare. Ea a spus ca nu vrea sa faca declarații inainte sa afle decizia…

- Președintele Klaus Iohannis a respins marți propunerea PSD ca Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii și vicepremier in Guvernul Tudose, sa fie premier interimar. Președintele l-ar prefera pentru aceasta funcție pe Mihai Fifor, pana acum Ministru al Apararii. Potrivit legii, președintele Romaniei este…

- Carmen Dan este dispusa sa demisioneze, daca partidul o va cere in Cex-ul PSD din 15 ianuarie . Declarația vine chiar de la ministrul de Interne și a fost facuta inainte de ședința. „Daca partidul imi va cere, voi face asta”, a spus Carmen Dan, intrebata de jurnalisti daca va demisiona din functia…

- Președintele TSD, Gabriel Petrea, avertizeaza ca PSD risca sa piarda guvernarea, sugerand ca ar trebui sa existe o definire mai clara a relației dintre conducerea partidului și Guvern. Petrea este ministrul Consultarii Publice și Dialogului Social in actualul Guvern. „Mecanismele de dialog, de evaluare…

Un membru al Cabinetului Tudose cere organizarea de urgența a CEX PSD, pentru a se analiza propunerile premierului de restructurare a Guvernului Romaniei. Lucian Șova, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, declara ca numai partidul

- Planul propus de seful Politiei Romane Bogdan Despescu pentru imbunatatirea evaluarii comportamentale a politistilor include ca masuri evaluarea comportamentului simulat, stabilirea situatiilor in care se impune un astfel de teste, existenta unei evidente a reclamatiilor, sanctiunilor, procedurilor…

- Doua companii de IT impreuna cu o universitate au initiat, in premiera, in Romania, un curs de Project Management. Acesta a fost predat in primul semestru studentilor din anul III ai Facultatii de Matematica si Informatica.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, denunțatorul medicului Mihai Lucan, vine la „Interviurile Libertatea Live”, miercuri, de la ora 10.00. Emanuel Ungureanu va vorbi despre plangerile pe care le-a facut la DIICOT, pe numele medicului Mihai Lucan și despre sistemul construit de profesor, la Cluj, dar și…

- Emanuel Ungureanu, deputatul care l-a denunțat pe medicul Mihai Lucan, a lucrat ca asistent social in cadrul Institutului de Transplant din Cluj. Timp de 14 ani, a facut reclamații impotriva urologului pe care l-a acuzat ca ar fi creat o rețea mafiota și ca ar fi facut transplanturi de rinichi dupa…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile intre…

- Augustin Jianu a renuntat la administratia publica dupa demiterea Guvernului Grindeanu, in care a ocupat pozitia de ministru al Comunicatiilor, si a decis sa ia calea antreprenoriatului. Acesta a lansat fundatia Liquidity, care lucreaza, cu ajutorul tehnologiei Blockchain, la dezvoltarea unei platforme…

- Seful executiv al firmei de asigurari Uniqa, Hartwig Loeger, va fi viitorul ministru de Finante al Austriei, a declarat, sambata, liderul conservator Sebastian Kurz, cand a prezentat ministrii partidului sau, relateaza Reuters.

- Nicolae I. Apostolescu (3 mai 1876, Alexandria-2 noiembrie 1918, Pitești) a fost un comparatist și istoric literar. Fiul Polixeniei și al lui Iancu Apostolescu, negustor, este inscris, in 1883, la o școala primara din Alexandria, iar incepand cu 1888 urmeaza Liceul Gheorghe Lazar din București. Absolvent…

- Un fost ministru al Justitiei cere interventia oficialilor de la Bruxelles in scandalul momentului. Este vorba despre Monica Macovei, care a transmis comisarului pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis, o scrisoare in care ii cere interventia imediata in criza de imunoglobulina cu care se confrunta…

- Decizia premierului Mihai Tudose de numire a lui Ionut Barbu in functia de director general al OSIM a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Ionut Barbu are 28 de ani si este consilier local in Giurgiu. Absolvent al Facultatii de Relatii Economice Internationale din cadrul Universitatii "Dimitrie…

- Aflat la momentul de fata in regim privativ de libertate, urmare a condamnarii sale in dosarul “Microsoft”, Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Boc, a adresat o plangere dincolo de Ocean, adica tocmai in SUA. Totul dupa ce in prima faza facuse un denunt la DNA, la finele lunii…

- Un denunț venit din Romania. Și veți vedea singuri, stimați cititori, ca este vorba de un denunț in toata regula. Este un eveniment fara precedent in istorie. Denunțați sunt in primul rand doi ambasadori ai Statelor Unite, care și-au indeplinit misiunea la București. Pentru infracțiuni de trafic…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, iese la atac si critica PSD si ALDE, acuzandu-i ca nu aplica recomandarile facute de Comisia Europeana in cadrul raportului MCV, ci le calca in picioare. "Redeschiderea unor capitole care au fost incheiate este un mare pas inapoi pentru țara, facut de…

- Reprezentanții Ministerului Agriculturii, ANSVSA, ANPC și ANAF s-au intalnit marți pentru a discuta pe tema posibilelor cauze ale scumpirii alimentelor din ultima perioada, urmand ca, peste o saptamana, instituțiile sa vina cu un raport pe care sa-l prezinte primului-ministru, a declarat, marți,…

- Elevii din județul Neamț au adus nu mai puțin de 35 de distincții (18 premii și 17 mențiuni) de la concursul de chimie și protecția mediului “Cristofor Simionescu”, organizat de Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de inginerie chimica și protecția mediului. COLEGIUL NAȚIONAL DE…

- La doua luni dupa inceperea anului scolar, la Buzau, copiii vor primi, in sfarsit, manuale. Cartile de Istorie, Educatie Tehnologica, Limba Engleza si Informatica si Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor au fost distribuite deja la scoli, urmand ca acestea sa ajunga in urmatoarele zile pe bancile…

- Facultatea de Stiinte Economice, Informatica si Inginerie din cadrul Universitatii de Vest „Vasile Goldis”, a organizat, zilele trecute, proiectul „Arad – Smart City TOUR”, destinat valorificarii potentialului cultural-turistic al Aradului, unde au participat 36 de elevi de la opt licee aradene si studenti …

- La prima apariție publica dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala”, premierul Mihai Tudose nu a spus, duminica, niciun cuvânt despre modificarile ce survin dupa adoptarea Codului fiscal. Prezent la congresul TSD, unde se va alage noua conducere, șeful Guvernului a…

- Dumitru Costin a precizat jurnaliștilor ca este vorba despre nereguli depistate de Curtea de Conturi, ca a sesizat Corpul de Control al premierului pe aceasta tema și ca a prezentat Comisiei de ancheta un document in acest sens. "Aș prefera sa nu dezvoltam acest subiect. Am fost audiat in…

- Fostul ministru Valerian Vreme poate fi judecat in dosarul Microsoft, Inalta Curte de Casație și Justiție respingand excepțiile invocate de acesta, dosarul trecand astfel in faza judecarii pe fond.

- [citeste si] "Voi vota azi IMPOTRIVA numirii lui "Grindianu" la ANCOM. Cum sa il votezi pe GRINDIANU dupa ce nadușeai sa-l dai jos? Și, mai ales, cum sa-l pui pe GRINDIANU la ANCOM (sa se ocupe, adica, de COMUNICAȚII) cand cunoști foarte bine ce spunea despre Legile "Big-Brother" ca ministru…

- Florin Segarceanu, noul capitan nejucator al echipe de Cupa Davis a Romaniei. ”Federația Romana de Tenis anunța ca, incepand cu data de 31 octombrie 2017, Florin Segarceanu, fostul mare jucator de tenis, este noul capitan-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei. El va face echipa cu Alina Tecșor-Cercel,…

- Fostul ministru ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale in perioada decembrie 2008 – septembrie 2010, Gabriel Sandu, le-a cerut magistratilor de la Judecatoria Sectorului 4 sa-l elibereze conditionat din inchisoare, unde executa o pedeapsa in dosarul ”Microsoft”. El a susținut in fața…