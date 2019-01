Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta la metrou, dupa ce o persoana a fost lovita mortal de un tren, joi dupa-amiaza, la stația de metrou Piața Romana. Anchetatorii vor sa afle cum a ajuns persoana lovita de tren in tunel.

- O posibila tentativa de sinucidere a avut loc joi la metrou la statia Piata Romana, la doar o zi dupa ce un tanar a incercat sa se sinucida la statia Costin Giorgian. Asa informeaza Metrorex care adauga ca, astazi, incepand cu ora 15:00, circulatia trenurilor de metrou este reorganizata pe Magistrala…

- O persoana a fost lovita, joi, de o ganitura de metrou, la aproximativ 50 metri de peron, in galeria subterana din statia Piata Romana, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Echipajele de salvare inca nu au ajuns la victima.

- In urma cu putin timp, o persoana a fost lovita de metrou, la aproximativ 50 de metri de peron, in galeria subterana a statiei Piata Romana.La fata locului actioneaza Detasamentul Special de Salvatori, Descarcerarea si un echipaj SMURD.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov, se asteapta scoaterea de sub tensiune…

- Joi, dupa ora 15, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca o persoana a fost lovita de garnitura unui metrou, la stația Piata Romana. La fața locului se afla salvatorii și polițiștii, care iau masuri pentru extragerea persoanei și stabilirea contextului in care s-a produs evenimentul.Persoana…

- O femeie a fost lovita marti dimineata, la ora 8:57, de metrou in statia Aurel Vlaicu, acesteia acordandu i se primul ajutor dupa ce a fost scoasa de pe calea de rulare, informeaza Metrorex, citat de AGERPRES.Metrorex informeaza ca, astazi, 9.10.2018, la ora 8:57, o calatoare aflata in statia Aurel…

- "Metrorex informeaza ca, astazi, 09.10.2018, la ora 08:57, o calatoare aflata in stația Aurel Vlaicu a fost lovita de trenul care circula in direcția Berceni. Mecanicul a franat trenul pentru a evita impactul. Persoana a fost scoasa din calea de rulare, urmand sa i se acorde primul ajutor de catre…

- O femeie de aproximativ 30 de ani a fost prinsa intre garnitura de metrou si peron. Femeia a fost gasita in stare de inconștiența, dar cu funcții vitale, si este acum in grija echipajele medicale. Ea va fi transportata la Spitalul Floreasca Comunicatul de presa Metrorex cu privire la accident:…