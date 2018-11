Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon 27 octombrie. O noua concurenta in echipa Faimoșilor: Paula Vieru. Cariera ei este una bogata, pana al 29 de ani devenind campioana multipla la atletism. „Am 29 de ani si vreo 17 ani de atletism, am o cariera bogata. Am emotii, dar sper sa fie constructive. Cred ca toata cariera mea nu s-a incheiat.…

- Laura Mares a devenit prima sportiva din Romania ce a reusit ascensiunea tehnica a varfului Ama Dablam din Himalaya, a anuntat Federatia Romana de Alpinism si Escalada. In data de 22 octombrie, ora...

- Federația Europeana de Judo, Primaria Capitalei și Federația Romana de Judo au semnat protocolul tripartit, care aduce la București, in decembrie, doua dintre cele mai importante competiții ale acestui sport: Champions League și Liga Europa.

- EXATLON nu crede in lacrimi, iar emisiunea nu inseamna numai suspans și adrenalina, jocuri contra-cronometru, plaje frumoase și o atmosfera paradisiaca. Desparțirea de partenerii de viața ii afecteaza pe cei ramași acasa, iar reacțiile nu au intarziat sa apara. Raluca, soția lui Cristi Pulhac din…

- Cristina Nedelcu are 31 de ani și este campioana mondiala la gimnastica aerobica. "Sunt entuziasmata și emoționata sa am ocazia sa particip intr-o competiție precum Exatlon. Sunt sigura ca va fi o experiența unica, care ma va ajuta sa ma descopar și sa imi depașesc limitele fizice și psihice.…

- Majoritatea deținuților tineri, pe langa eventualele nevoi specifice, au nevoia comuna de a fi activi in special fizic, varsta tanara aducand adesea un plus de energie care, in mediul penitenciar și nu numai, este benefic sa fie orientata spre acțiuni pozitive. Profitand de succesul show-lui televizat…