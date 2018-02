Cine este Otokar, compania din Turcia care a castigat licitatia pentru autobuze in Bucuresti Otokar, compania care va livra 400 de autobuze noi pentru Bucuresti, este parte a celui mai mare grup industrial din Turcia, a investit mult in autocare cu emisii reduse in ultimii ani si produce si vehicule militare. Otokar s-a infiintat in 1963 si are 2.000 de angajati. Contractul cu capitala este in valoare de peste 100 milioane euro. Otokar face parte din grupul Koc care detine o fabrica Ford, dar si marcile de frigidere Beko si Grundig. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

