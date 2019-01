Stiri pe aceeasi tema

- Un bErbat de 36 de ani a provocat un accident in prima zi a anului 2019, in Constan:a, in jurul orei 08:30. DupE ce a intrat in coliziune cu un autoturism care era stationat, "oferul s-a dat jos de volan ca "i cum nimic nu s-a intamplat, iar pe deasupra... gol pu"cE! Martorii au incremenit.

- In data de 16.12.2018, in jurul orei 17.50, un barbat in varsta de 63 de ani, din municipiul Brad, in timp ce conducea un autoturism pe DN76, din direcția Brad spre Deva, cand a ajuns la podul peste raul Fornadia, a efectuat o manevra de depașire a doua autovehicule, prin incalcarea marcajului longitudinal…

- Luni dupa-masa, un barbat in varsta de 64 de ani, din localitatea Bucium, judetul Hunedoara, a condus un autoturism pe o strada laterala din localitatea Oraștioara de Sus, iar cand a ajuns la intersecția cu D.J. 705 A, a efectuat virajul spre stanga fara a acorda prioritate de trecere autoturismului…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac extrem de dur la adresa Guvernului. El susține ca Romania nu este pregatita pentru preluarea președinției UE și arata ca acest Guvern a luat-o razna. Președintele cere inlocuirea de urgența a acestui Guvern ”Dragnea-Dancila, un accident al democrației”. ”Este…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada Carabusului din Navodari. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 09:00, o femeie, in varsta de 61 de ani, a condus un autoturism, pe str. Carabusului din Navodari, dinspre Kaufland unde, la intersectie cu str. Randunelelor, din cauza…

- Un grav accident a avut loc in aceasta seara, in Merișani, Argeș. Trei tineri au fost spulberați de un autoturism in timp ce incercau sa impinga o mașina la volanul careia se afla un minor de numai 14 ani.

- In noaptea de 30/31 octombrie 2018, in jurul orei 03.00, politistii Secție 6 Poliție Rurala Jidvei au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe raza localitatii Lunca Tarnavei. In urma cercetarilor efectuate, politistii au constatat ca un tanar, in varsta…

- In noaptea de marti, 2 spre astazi, 3 octombrie, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier intre localitațile Botiz si Ciuperceni. Oamenii legii au stabilit ca un barbat, de 31 ani, din municipiul Suceava, in timp ce se afla la volanul unei masini a efectuat o manevra de…