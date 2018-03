Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila are, incepand de luni, 26 martie 2018, un nou consilier in aparatul propriu de lucru in persoana Oanei Bulai, administrator public al judetului Neamt. Noul consilier de stat se va ocupa de problemele din domeniile educatiei si sanatatii, asa cum arata decizia primului-ministru…

- Documentul MCV din 2012 se afla din nou in atentia premierului Dancila, care a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va trimite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pentru a cere detalii, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, informeaza Agerpres. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 ...

- Eliberat din arest preventiv sub control judiciar, social democratul Ionel Arsene spune ca isi va relua "in perioada urmatoare" atributiile de presedinte al Consiliului Judetean Neamt. "Pentru a munci pentru voi si pentru ca judetul nostru sa se dezvolte", le transmite el locuitorilor judetului, scrie…

- Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt si al Consiliului Judetean Neamt, a parasit arestul preventiv miercuri, 28 februarie, la implinirea celor 30 de zile dictate de Curtea de Apel Bacau la cererea DNA. Arsene a fost trimis in judecata de DNA, in perioada in care se afla in arest, pentru doua infractiuni…

- Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt si al Consiliului Judetean Neamt, a parasit arestul preventiv miercuri, 28 februarie, la implinirea celor 30 de zile dictate de Curtea de Apel Bacau la cererea DNA.Arsene a fost trimis in judecata de DNA, in perioada in care se afla in arest, pentru doua…

- Județul Neamț are, in acest moment, probleme reale de reprezentare la nivelul clasei politice. Oameni ajunși la varful politicii nemțene și, pe cale de consecința, la varful administrației publice se afla sub lupa diverselor organe ale statului: Direcția Naționala Anticorupție, Agenția Naționala de…

- „Pe fonduri europene, dupa cum bine stiti, în anul 2017 s-a reusit acreditarea tuturor autoritatilor de management si, mai mult, am introdus în Legea salarizarii si acordarea unui procent de 25% pentru primarii, presedintii de CJ, acolo unde avem proiecte pe fonduri europene. Cu…

- Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata vineri in Monitorul Oficial. In 2014, Iuliana Mihaela Zobuian a detinut functia de director de cabinet al ministrului…

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata in...

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Fostul mare international de fotbal a fost numit in functia…

- Printr-o alta decizie de marti a prim-ministrului, lui Gheorghe Popescu i-a fost acordata calitatea de consilier onorific al premierului "in domeniile promovarii programelor de sport si sustinerii proiectelor de dezvoltare a structurilor sportive, precum si in legatura cu organizarea Turneului final…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat joi de ICCJ la opt ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Decizia nu este definitiva. Articolul Consilierul premierului Dancila, condamnat la inchisoare!…

- In Monitorul Oficial au fost publicata decizia de numire in functia de secretar de stat in Ministerul Cercetarii si Inovarii a lui Puiu Lucian Georgescu. Documentul este semnat de prim ministrul Viorica Dancila.Acesta a ocupat functia de ministru al Cercetarii si Inovarii in guvernul condus de Mihai…

- Potrivit Digi24.ro, Anca Alexandrescu este fosta soție a lui Dan Andronic, patronul cotidianului Evenimentul zilei, și fiica jurnalistului Horia Alexandrescu. Ea este o obisnuita a guvernarilor PSD. A mai coordonat comunicarea si pentru fostii premieri Adrian Nastase si Victor Ponta, dar s-a ocupat…

- “Se constata suspendarea de drept a mandatului de presedinte al Consiliului Judetean Neamt al domnului Arsenie Ionel. Suspendarea opereaza de la data de 29 ianuarie 2018 si pana la incetarea starii de arest preventiv. Prezentul ordin se comunica celui in cauza, atat la domiciliu si resedinta, cat…

- Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a emis joi, un ordin pentru suspendarea din functie a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, arestat preventiv pentru trafic de influenta la inceputul acestei saptamani. Masura este valabila pana la incetarea masurii preventive, scrie NEWS.RO.…

- Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului si daca acesta respecta criteriile de integritate, Tudose s-a aratat initial mirat de acest lucru: "In ce calitate? Este consilier oficial?".…

- Proaspat numit consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Dancila, Darius Valcov a fost chemat la Tribunalul Dolj. El este audiat in dosarul in care este judecat pentru luare si dare de mita, anunța TVR. Darius Valcov a lucrat la elaborarea actualului program de guvernare al PSD…

- Darius-Bogdan Valcov, fostul ministru de Finante, cercetat in mai multe dosare penale, a fost numit consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti &...

- Fostul ministru de Finante Darius Valcov, cercetat in mai multe dosare penale, a fost numit, marti, consilier de stat in aparatul propriu al prim-ministrului, potrivit deciziei Vioricai Dancila, publicata in Monitorul Oficial.

- Curtea de Apel Bacau a admis contestația formulata de procurorii DNA și a decis sa-l trimita dupa gratii pe Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț. Acuzat de trafic de influența de pe vremea cand deținea funcția de deputat de Neamț, Arsene a fost plasat, inițial, sub control judiciar…

- Curtea de Apel Bacau a decis, luni, admiterea contestatiei facute de DNA, dispunand arestarea preventiva a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de trafic de...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, spune ca decizia de punere in libertatea a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, este una normala si sustine ca dosarul acestuia o „mizerie”, „un nou abuz al DNA impotriva unui lider PSD”.

- Magistratii de la Tribunalul Bacau au respins cererea procurorilor DNA ca Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt sa fie cercetat in stare de arest preventiv. Seful CJ fusese retinut pentru 24 de ore, si a fost plasat sub control judiciar.

- Retinerea lui Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt si liderul organizatiei PSD, acuzat de procurorii DNA intr-un dosar de trafic de influenta, a starnit un potop de reactii de sustinere din partea membrilor cu functii din judet.

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Citește și: Lovitura…

- Procurorii DNA Bacau l-au reținut joi, 18 ianuarie 2018, pe președintele Consiliului Județean Neamț și al filialei județene a PSD, Ionel Arsene, sub acuzația de trafic de influența. Azi, va fi dus la Tribunalul Bacau, cu propunere de arestare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Bacau au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a actualului președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene. Acesta este acuzat de trafic de influența.

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt si un sustinator al premierului desemnat, Viorica Dancila, a fost retinut de procurorii anticoruptie. Acestia il acuza de trafic de influenta si ca ar fi primit 100.000 de euro pentru a schimba o decizie a ANI. Potrivit unui comunicat…

- Un anunt de ultima ora venit dinspre Directia Nationala Anticoruptie anunta decizia retinerii, de catre procurorii DNA din cadrul Serviciului Teritorial Bacau, a sefului Consiliului Judetean Neamt si, totodata, lider al filialei nemtene a PSD-ului. Procurorii anticoruptie il acuza pe Ionel Arsene de…

- Jurnalistul buzoian Sabin Orcan critica luarile de pozitie ale celor care contesta decizia premierului Mihai Tudose de a-l numi consilier pe fostul capitan al Nationalei de fotbal Gheorghe ,,Gica” Popescu, pe motiv ca acesta a fost condamnat si inchis in ,,Dosarul Transferurilor”: ,,Nu pot sa spun ca…

- Premierul Mihai Tudose vrea sa rezolve doua probleme. Una e legata de colaborarea cu ministrul de Interne, care, spune el, nu mai poate exista dupa ce Carmen Dan l-ar fi mintit legat de dorinta chestorului Catalin Ionita de a prelua conducerea Politiei Romane.

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei. Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- E petrecere mare in PSD, de Sfantul Ioan, duminica seara! Conform unor surse, mai mulți lideri social-democrați s-au intalnit pentru a se distra la ziua presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene. Liderul moldovean este unul dintre apropiații lui Liviu Dragnea.Desigur, se discuta…