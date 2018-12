Stiri pe aceeasi tema

- Soborul de unificare al Bisericii Ortodoxe Ucrainene si-a ales conducatorul. Acesta a devenit mitropolitul Epifanie, originar din regiunea Cernauti, care a condus eparhia Perieslav si Bila Terkva.

- Daca la 28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei intrunit la Cernauti a votat unirea Bucovinei cu Regatul Romaniei, dupa 100 de ani, municipalitatea din Suceava a inaugurat o piata in cartierul Burdujeni. In noua piata exista un singur WC.

- Mitropolitul Simeon de Vinnița, care s-a intalnit cu președintele Ucrainei Petro Poroșenko ca reprezentant al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene cu Patriarhia la Moscova (BOUPM), este considerat candidat pentru postul de primat al bisericii autocefale ucrainene, scrie publicatia rusa „Novaya Gazeta”.…

- Corul Regal se afla intr-un turneu in premiera, in perioada 2018 - 2019, fiind considerat cel mai amplu proiect coral din tara dedicat Centenarului Marii Uniri, in care corul isi propune sa cante in fiecare dintre capitalele Unirii - Bucuresti, Ramnicu Valcea, Iasi, Cluj, Alba Iulia, Chisinau, Cernauti…

- Concertul susținut in dupa-amiaza zilei de 12 octombrie 2018 de Orchestra Unirea din Focșani la Cernauți in cadrul turneului „Orchestra Unirea leaga orașele Unirii” a fost unul de excepție. Artiștii au avut parte de o primire emoționanta in Cernauți, publicul adunat in fața Filarmonicii de stat aplaudand…

- Rusia va “apara interesele ortodocsilor” in cazul unor tulburari religioase in Ucraina, dupa ce Patriarhia Constantinopolului a recunoscut o biserica ucraineana independenta de tutela Moscovei, a amenintat vineri Kremlinul. Ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a atras atentia asupra inadmisibilitatii…

- Un reportaj al ziarului „Ardealul (Transilvania)”, publicat dupa prima ședința a parlamentului Basarabiei, care peste un an a votat Unirea cu România „Dare de seama asupra primei ședințe a Sfatului Țarii din 21 noiembrie 1917” este titlul unui material prezentat…

- Ștefan Mitric, pedagog roman din nordul Bucovinei și consilier regional Cernauți, a fost eliberat din funcția de director al Gimnaziului din Crasna, instituție de invațamant cu predare in limba romana – informeaza Agenția BucPress.