- Antrenorul Alin Minteuan a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca atacantul Ciprian Deac este noul capitan al echipei CFR Cluj, in locul fundasului Mario Camora, scrie news.ro."Ciprian Deac va fi noul capitan pana cand se vor lamuri lucrurile suta la suta. A fost o decizie luata…

- Filipe Nascimento (24 de ani) a confirmat ca a discutat cu cațiva jucatori de la CFR Cluj, care i-au confirmat ca exista o situație tensionata in sanul echipei din Ardeal. "Am vorbit cu multi jucatori de acolo, am multi prieteni si din cate mi-au spus este haos acolo si trec printr-o situatie dificila.…

- Situația de la CFR Cluj este extrem de tensionata. Șefii au aflat ca Mario Camora este inițiatorul grevei dinaintea meciului cu Astra, cand jucatorii au refuzat sa intre in cantonament. Conducerea ardelenilor i-ar fi retras banderola acestuia, decizia fiind de ultima ora. ...

- CFR Cluj a anuntat astazi ca a decis rezilierea contractului lui Antonio Conceicao. În primele 3 etape din acest an, CFR Cluj a remizat cu Hermannstadt și Astra pe propriul teren, 1-1, și a pierdut la Craiova, 0-2.

- Mario Camora, capitanul CFR-ului, a avut o reacție nervoasa dupa egalul cu Astra, 1-1, atunci cand a fost intrebat despre conflictele interne de la echipa. Porughezul ii acuza indirect pe colegi ca ar fi povestit in presa unele tensiuni din vestiar. CONTEXT: Jucatorii campioanei au refuzat sa intre…

- Revolta la CFR Cluj: jucatorii campioanei au refuzat sa intre in cantonament pentru meciul cu Astra. GSP.ro susține ca decizia jucatorilor vine ca urmare a unor restanțe la plate primelor. Jucatorii campioanei au o prima de 1.000 de euro pentru fiecare victorie, avand trei pe luna noiembrie și doua…

- Mario Camora și Vasile Miriuța au ramas in relații foarte bune chiar și dupa desparțirea tehnicianului de CFR Cluj. Portughezul Camora (32 de ani) a dezvaluit ca vorbeste foarte des cu Miriuta (50 de ani) si ca acesta l-a sunat pentru a-l felicita ca a ales sa-si prelungeasca contractul cu gruparea…

- Etapa a 19-a din Liga 1 a fost una spectaculoasa, cu unele rezultate surprinzatoare. Sepsi și CFR Cluj s-au incurcat pe teren propriu, in timp ce FCSB a caștigat derby-ul cu Viitorul. Sambata FC Hermnnstadt - Dinamo 1-1 (P.Petrescu 32'/Hanca 10') CFR Cluj - Gaz Metan 2-2 Duminica Poli Iași -…