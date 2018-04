Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Huawei (HWT.UL) a declarat, luni, ca efectueaza studii precomerciale pentru reteaua de wireless 5G in cele mai mari orase ale lumii, in timp ce respinge afirmatiile SUA conform carora produsele companiei reprezinta o amenintare la adresa securitatii tarii, scrie Reuters.…

- OSF Global este o companie de dezvoltare software, soluții cloud și eCommerce care ofera servicii de consultanța, dezvoltare de aplicații și implementare pentru companii in curs de dezvoltare, atat in sectorul B2B, cat și B2C. OSF integreaza soluții personalizate pentru a crea maximul de valoare…

- Actiunile Facebook au scazut cu peste 5% in timpul tranzactiilor de luni, dupa anuntarea de catre autoritatea pentru protectia consumatorilor a unei investigatii referitoare la modul in care compania a permis ca datele a 50 de milioane de utilizatori sa ajunga in posesia firmei de consultanta politica…

- "Cand m-am angajat nu mi-am dat seama ... el (Dan) tocmai fusese gasit mort in camera sa de hotel. De aceea aveau un post liber", a spus Wylie, potrivit publicatiei kenyene citate de HotNews. Wylie a refuzat sa spuna cum a murit romanul: "Nu pot afirma ca a fost ucis. A murit in camera sa…

- Sistemul bancar din Romania vede un risc sistemic ridicat si dificil de gestionat in ceea ce priveste cadrul legislativ incert si impredictibil in domeniul financiar-bancar, cu implicatii asupra solvabilitatii, in acest an, reiese dintr-un document publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Este mesajul unui premier al unei tari care a fot cea mai supusa URSS si rigorilor sale: „Grabiti-va sa ne ancorati definitiv la Occident, altfel Rusia, Turcia si China vor avea mana libera in Balcani, vor ocupa zilnic spatiul nostru. Noi, balcanicii, suntem garantia de stabilitate. Priviti la Bulgaria…

- Lanțul german de supermarketuri Lidl a ajuns in 7 ani de prezența in Romania la 200 de magazine, 4 centre logistice și peste 5.000 de angajați in țara noastra, beneficiind din plin de creșterea comerțului modern și majorarea consumului, stimulata la randul sau de reducerile masive de taxe din ultimii…

- Cenusareasa litoralului romanesc, Cazinoul din Constanta, pare sa-si fi gasit pantoful pierdut. Cladirea simbol de la malul Marii Negre a fost inclusa pe lista celor mai periclitate sapte monumente ale Europei și urmeaza acum sa intre in conservare. Si organizatorii festivalului Neversea au anuntat…

- Finantarea startup-urilor incepe sa atraga atentia bancilor, care, in trecut, au fost reticente in a acorda credite unor firme aflate la inceput de drum. De ce au neglijat bancile acest segment de piata si ce le-a facut sa ia in calcul si acest business? Posibile explicatii a oferit Vladimir Kalinov,…

- Compania RAJA Constanța, care a preluat in vara anului trecut administrarea serviciilor de apa și canalizare din Onești, a semnat, miercuri, 14 martie, cu firma Resourcing Enviromental Consulting, asociata cu societatea Fichtner Environment, contractul de consultanța aferent angajamentelor asumate.…

- ''Avem nevoie de abordari curajoase'', a spus Kickl, membru al Partidului Libertatii (FPOe, de extrema-dreapta), intr-o conferinta de presa. El a estimat ca actuala lege austriaca privind azilul nu mai raspunde realitatii unei lumi globalizate. Oficialul austriac a anuntat ca, in a doua jumatate…

- Avem de admirat, A®n aceste zile, la Casa cu Lei, creaE›iile Mirelei Orban AYi ale BiankAƒi Brici Kerekes, prima - asistentAƒ, a doua - angajatAƒ la Trezorerie, care A®E™i respectAƒ cu adevAƒrat timpul liber, pictA¢nd. aEzSAƒ terminAƒm odatAƒ cu peisajele, florile, nudurile E™i portretele! SAƒ ne apucAƒm…

- "Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeasi talie dar pozitionat diferit", a explicat Bruno Ancelin, vice-presedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster "premium" ar urma sa fie mai rafinat si putin mai scump, urmand a fi dezvaluit la salonul auto…

- Intreaga retea electrica europeana se confrunta cu o scadere de frecventa, aparuta inca de la jumatatea lunii ianuarie, potrivit unui comunicat de presa al ENTSO-E , Asociatia Europeana a operatorilor sistemelor de transport si sistem din 25 de state din Europa. Asociatia a ajuns chiar sa solicite…

- Ora de vara 2018. Anual, in ultima duminica a lunii martie, Romania trece la ora de vara. Așadar, se va trece la ora de vara in noaptea de 24 spre 25 martie, iar prin schimbarea orei de la ora de iarna la ora de vara se ințelege faptul ca ora 3:00 va deveni ora 4:00. ORA DE VARA 2018. Schimbarea…

- Direcția Generala Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei Europene a lansat saptamana trecuta o cerere de propuneri in vederea acordarii de granturi pentru proiecte, in conformitate cu prioritațile și obiectivele definite in programul de lucru pentru 2018…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) si-a exprimat satisfactia pentru decizia tribunalului de apel din Grecia care a condamnat la sentinte intre 30 luni si 10 ani de inchisoare mai multe persoane implicate in trucarea de meciuri in anul 2011, relateaza EFE. Justitia elena a lansat o investigatie…

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic, relateaza BBC News si The Associated Press.

- Daca nu ati auzit pana acum termenul ERP, trebuie sa stiti ca el defineste un instrument menit sa usureze munca intr-o institutie. Potrivit definitiei, Sistemul de Planificare a Resurselor Intreprinderii (abreviat ERP in limba engleza) este instrumentul software care faciliteaza integrarea…

- De la Marea Baltica si pana la Marea Mediterana, Europa a ramas afectata marti de un val de frig glacial venit din Siberia, care a facut cel putin 23 de victime intr-un interval de patru zile, informeaza AFP. Acest val de frig, supranumit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul siberian" in Olanda,…

- Compania de logistica United Parcel Service da in judecata Uniunea Europeana pentru despagubiri in valoare de 1,7 miliarde de euro, dupa ce organele europene de reglementare s-au opus in mod eronat preluarii firmei de livrari TNT Express, de catre compania UPS, potrivit Bloomberg. UPS vrea…

- Nu-mi place deloc sa recunosc, dar da, e adevarat faptul ca societatea noastra inca nu are capacitatea de a se alinia cu civilizațiile vestice. Privind statisticile nivelului de educație, precum și ale abandonului școlar timpuriu, iți dai seama ca nici aici nu ne incadram in procentajele…

- Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa majoreze probabil preturile, in urma scaderii stocurilor, scrie ECONOMICA.NET, citand Reuters.Citeste si:…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca este nevoie de o sporire a politicii de dezvoltare pentru Africa din partea Germaniei, dar si din partea Europei, relateaza dpa. "Trebuie dezvoltata, nu doar sprijinita", a precizat Merkel in podcast-ul sau video saptamanal. "Este vorba de dezvoltarea…

- Participarea doamnei senator Gabriela Cretu, presedinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Romaniei la Conferinta interparlamentara privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta economica in Uniunea Europeana - Semestrul European (Bruxelles, 19 - 20 februarie) Doamna senator Gabriela Cretu,…

- Calatoriile romanilor in destinatii exotice au inregistrat, in ultimii doi, trei ani o crestere de circa 20% pe an la nivel de agentii de turism, dar se observa o crestere si in randul celor care calatoresc pe cont propriu in destinatii din afara Europei, care insa este greu sa fie contabilizata, a…

- Guvernatorul Bancii Centrale a Letoniei, Ilmars Rimsevics, a fost retinut de Agentia anticoruptie a tarii, ceea ce a provocat noi îngrijorari privind sistemul financiar al unui stat membru al zonei euro, transmit Financial Times si Reuters.

- Allianz SE, cea mai mare companie de asigurari din Europa, a inregistrat anul trecut o crestere cu 0,4% a profitului operational, la 11,1 miliarde de euro (13,9 miliarde de dolari), in linie cu estimarile analistilor, de 11,04 miliarde de euro, transmit DPA, Bloomberg si Reuters.

- Discovery anunța audiențe record pentru primele zile ale Jocurilor Olimpice de iarna . Conform masuratorilor realizate prin metoda “Total Video”, peste 212 milioane de utilizatori au urmarit Jocurile Olimpice pe toate ecranele, iar vizionarile video s-au apropiat de un miliard. Pyeongchang, Vineri,…

- Desi Kingfisher, unul dintre liderii pietei de bricolaj si amenajari interioare din Europa si compania mama a Brico Depot Romania, a anuntat, ca a semnat contractul de achizitie a 100% din actiunile Praktiker Romania de la familia Susli, pentru o suma care nu a fost data publicitatii, pana in momentul…

- In momentul producerii „jafului secolului", sistemul bancar din Republica Moldova a fost capturat de un grup restrans de persoane și nu funcționa pentru oameni. Este una din declarațiile presedintelui Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, Suma Chakrabarti, aflat in vizita de lucru la Chișinau,…

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie, Comisia Europeana a prezentat miercuri diversele optiuni posibile – precum si consecintele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung nou si modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa…

- Faptul ca ne-am nascut si am crescut intr-un cadru natural pitoresc, cu munti ce se inalta pana la cer, cu ape limpezi si cristaline, in care se oglindeste cerul, este o binecuvantare. Avem o tara frumoasa nu doar din punct de vedere geografic. Istoria de mii de ani, cultura bogata, obiceiurile…

- Consumul de energie primara al Romaniei a scazut cu o treime in perioada 1996-2016, arata datele Eurostat, citate de catre Cursdeguvernare.ro . Scaderea masiva vine ca urmare a inchiderii industriei grele. Consumul brut de energie include atat energia electrica, cat și energia termica sau transporturile…

- Copacii cu cele mai interesante povesti participa la concursul “Arborele anului in Europa”. In finala competitiei a intrat si stejarul multisecular de la Cajvana, cel mai batran stejar din sud-estul Europei si care, conform legendei, a fost plantat dupa marea invazie tatara, iar la umbra lui s-a odihnit…

- Care a fost jobul la care ai ținut cel mai mult? Stai puțin și gandește-te. A fost cel la care toți colegii trageau pentru fiecare sau acolo unde mediul de lucru era cu adevarat placut și toata lumea se ajuta? A fost cel in care știai ca ceea ce faci acum vei face identic și peste 50 de ani sau cel…

- Compania britanica Vodafone confirma ca se afla in stadiul preliminar al discutiilor cu Liberty Global privind achizitionarea unor active din Europa continentala detinute de aceasta companie. Nu sunt negocieri privind o combinare a celor doua firme, a anuntat compania britanica, raspunzand…

- Smaraldul de 1,6 kilograme a fost gasit in mina Malisev (Ural), deținuta de compania Rostec. Acest silicat excepțional a fost descoperit intr-o vena a minei,ceea ce explica faptul ca el nu a fost deteriorat sau distrus in timpul lucrarilor de excavatie. Acest smarald verde semi-transparent…

- Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, a prezentat la rubrica Smiley News de la Neatza, o harta digitala care arata cum s-a schimbat evolutia Europei din anul 400 I.H, pana in prezent.

- Exact 11 lei si 15 bani. Atat investește statul roman in educatia unui elev. Teoretic, suma este de 355 de lei, dar 97% inseamna plata salariilor. Romania este codasa Europei in ceea ce priveste sumele investite in educatie. Desi mai-marii din invatamant se lauda in 2018 cu cel mai mare buget din ultimii…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor în comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate…

- Discursul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de numire in functia de prim-ministru a Vioricai Dancila a fost difuzat, live, inclusiv la postul de radio Europa FM, dar ascultarorii postului nu au mai prins finalul acestui discurs, pentru ca pauzele lungi in vorbirea presedintelui au declansat sistemul…

- Violenta furtuna "Friederike" s-a soldat cu noua morti in Europa de Nord dintre care sase in Germania, unde traficul feroviar a fost in intregime intrerupt joi, relateaza AFP. Operatorul feroviar Deutsche Bahn "suspenda tot traficul pe liniile mari", a declarat unul dintre purtatorii sai…

- Gambit eSports, una dintre cele mai cunoscute organizații de eSport din Comunitatea Statelor Independente, a fost preluata de MTS, o companie de IT din Federația Rusa. Costul preluarii nu a fost precizat, insa organizatia a menționat ca este una dintre cele mai mari astfel de preluari din…

- Kaufland aniverseaza 50 de ani de la deschiderea primului sau magazin din Europa, ocazie cu care compania anunta ca planuieste sa se extinda in urmatorii ani in Republica Moldova si in Australia.

- Dupa tensiunile de anul trecut dintre Turcia si Europa, acum se poate vedea vointa ambelor parti de a imbunatati relatiile. Ca si Turcia, si cele mai importante tarile ale Europei au constientizat, in ciuda neintelegerilor existente, ca au importante interese comune si ca nu isi permit luxul de a se…

- Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, pleaca de la conducerea companiei dupa aproape 12 ani, fiind unul din cei mai longevivi CEO din Romania. Compania a anuntat marti pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), unde este…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Handbalista Cristina Neagu a fost aleasa jucatoarea Europei in 2017 prin voturile fanilor, intr-un sondaj al forului continental de profil (EHF). Aproape 30.000 de voturi s-au inregistrat pentru Neagu, dar si alte handbaliste, precum Katarina Bulatovici, Anita Gorbicz sau Nora ...

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…