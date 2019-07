Cine este noul administrator al societatii CONPET SA. Decizia luata de Consiliul de Administratie

Stiri pe aceeasi tema

- Seashops SA, reprezentata de Mihaela Uzum, imputernicita prin decizia Consiliului de Administratie nr. 338 29.03.2019 in calitate de asociat unic al societatii Park Plaza SRL, reprezentand 100 capitalul social, a luat o decizie importanta. Astfel, s a decis prelungirea mandatului administratorului societatii…

- Dupa mai bine de un deceniu de pierderi, TAROM, compania aeriana de stat, nu este deloc intr-o forma buna, potrivit unui raport intocmit de un auditor independent și adoptat pe 31 mai de Consiliul de Administrație al companiei. “Societatea inregistreaza la data de 31 decembrie 2018, pierderi cumulate…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Pomacost SA din data de 5.04.2019. La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a avut loc la data de 5.04.2019, la sediul societatii Pomacost SA, prezenta a fost de 100 , conditia…

- Actionarii societatii care furnizeaza apa si asigura serviciul de canalizare in judetul Buzau, Compania de Apa, isi acorda prime uriase pentru activitatea desfasurata in 2018. Astfel, cei cinci membri ai Consiliului de Administratie al societatii au o indemnizatie lunara de aproape 3.700 de lei/brut.…

- Doua sute de studenți ai Facultații de Silvicultura și Exploatari Forestiere a Universitații ”Transilvania” din Brașov și cadre universitare au participat joi, 8 mai, in Aula Universitații ”Transilvania” din Brașov, la prima sesiune de prezentare a oportunitaților privind viitoarele lor cariere in cadrul…

- Consiliul de Administratie al societatii Logistic Park SA, intrunit in sedinta in data de 28.02.2019, a luat mai multe decizii importante, care au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Astfel, s a constatat incetarea mandatului directorilor Petras Viorel si Pandichi Cristian. O alta decizie…

- Actionarii BRD au aprobat joi propunerea Consiliului de Administratie de acordare a 73,9% din profitul distribuibil de 1,545 miliarde de lei, respectiv 1,14 miliarde de lei, sub forma de dividende, conform unui comunicat al bancii. Dividendul brut aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor…

- ​Dan Ionița (40 de ani), co-director financiar al RCS&RDS, a fost ales, în data de 11 martie, administrator, membru neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație (CA) al companiei pentru o durata care va expira la data de 4 mai 2019, se arata într-o hotarâre a acționarilor…