Cine este noul adjunct al IJP Prahova

Florin Aristan va fi avansat in funcția de adjunct al șefului Poliției Prahova. Acesta este in prezent șeful Serviciului Rutier DN 1. Aristan s-a remarcat repede in cadrul IPJ Prahova. In 2015, cand era șef al Biroului Rutier, a fost cel care i-a descoperit pe polițiștii de la Rutiera acuzați ca au luat bani din amenzile date șoferilor, anunta ziarulincomod.ro.