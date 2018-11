Mircea Gheorghe Draghici (52 ani), deputat de Argeș, aflat la al treilea mandat, trezorerier al PSD și coordonator al comunicarii online a partidului, este un personaj controversat, despre care Newsweek a scris recent ca a folosit, in interes personal, subvențiile de stat primite de partid, pentru bolizi de lux, chirie lunara de 19.000 de euro și contracte de care beneficiaza soția. Potrivit CV-ului, pana in 2008 cand a preluat primul mandat de deputat, experiența profesionala a fost modesta. De altfel, intre 2004 și 2008, are și un gol in CV. Ca mulți alți politicieni, este absolvent al Colegiului…