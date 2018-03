Cine este Mike Pompeo, numit de Donald Trump in fruntea diplomatiei american: O mana de fier intr-o manusa de catifea (AFP)

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Donald Trump, l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. El va fi inlocuit de actualul șef al CIA, Mike Pompeo. Anunțul a fost facut de liderul de la Casa Alba prin intermediul unei postari pe Twitter.

- Presedintele american Donald Trump a recurs sambata la mediul sau favorit, Twitter, pentru a se referi la discutia telefonica pe care a avut-o cu omologul sau chinez Xi Jinping avand ca subiect Coreea de Nord, relateaza Reuters. "Presedintele chinez XI JINPING si cu mine am vorbit pe indelete…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat reactii la nivel mondial: China s-a declarat “ferm opusa" deciziei, Coreea de Sud spune ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului, iar UE, Brazilia si Argentina prop un scutiri.

- Casa Alba a declarat ca unul dintre motivele principale, pentru care Garry Cohn a decis sa demisioneze, este o recenta disputa privind implementarea unor tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA. Intr-o…

- Institutul norvegian Nobel a anuntat miercuri ca a depus o plangere dupa ce a primit o nominalizare – aparent frauduloasa – a presedintelui american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, relateaza AFP conform News.ro . ”Avem motive bune sa credem ca o candidatura pe care am primit-o cu privire…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat anul trecut ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului, lucru ce a revoltat aliatii arabi ai Washingtonului precum si palestinienii care doresc ca estul Ierusalimului sa fie capitala viitorului stat palestinian. Deschiderea…

- Lansat in urma cu un an cand presedintele american Donald Trump a anuntat retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, proiectul ''padurea Trump'' este un succes si peste un milion de arbori au fost deja plantati, anunta organizatorii, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, 'ar rezolva instantaneu' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii extrem de divizate,…

- Vicepresedintele american Mike Pence ar fi trebuit sa participe la o intalnire cu oficialii nord-coreeni prezenti la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dar Coreea de Nord a anulat intrevederea in ultima clipa, a anuntat cabinetul...

- Presedintele american Donald Trump a notat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca Moscova a reusit sa semene discordie in SUA, el mentionand comisiile, anchetele si ura intre partide. Trump a precizat ca probabil oficialii rusi se amuza copios la Moscova.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza AFP.

- Lovitura de imagine pentru Romania. Un roman a fost desemnat de Donald Trump sa conduca una dintre cele mai importante instituții din SUA. Andrei Iancu, care a fost nominalizat de președintele SUA pentru functia de subsecretar de stat si lider al Oficiului, va conduce Oficiul pentru Brevete si Marci.

- Donald Trump, președintele SUA, a declarat ca Israelul trebuie sa faca compromisuri pentru ca pacea cu palestinienii sa fie posibila. "Cred ca statutul Ierusalimului a fost un punct foarte important. Si...

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni in Biroul Oval, o intalnire simbolica intr-o perioada de tensiuni intense intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP. Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord…

- Doi artisti din Ucraina au creat un portret al presedintelui american, Donald Trump, din monede si jetoane pentru poker. Ucrainenii au lucrat la opera lor aproximativ trei luni. Ei sustin ca mimica feței lui Trump arata diferit in functie de felul in care bate lumina pe tabou. Astfel, liderul de la…

- Chiar in momentul in care presedintele american Donald Trump isi incepuse, marti seara, discursul cu privire la Starea Uniunii, Coreea de Nord a difuzat un raport cu privire la incalcarile dreptului omului in SUA.

- Donald Trump a decis sa sfarame „Visul american" al cetațenilor care doresc sa se stabileasca in SUA și sa spere la o viața mai buna. Președintele american Donald Trump a anunțat aseara, in primul discurs despre Starea Națiunii, ca Loteria Vizelor dispare.

- Coreea de Nord a înregistrat progrese în dezvoltarea programului de rachete balistice intercontinentale, dar înca nu a demonstrat capacitatea de a ataca teritoriul continental american.

- Presedintele american Donald Trump a atentionat Uniunea Europeana sa se astepte la represalii pentru tratamentul 'foarte nedrept' aplicat Statelor Unite in relatiile lor comerciale, conform unui interviu televizat difuzat duminica seara si citat de AFP si dpa."Uniunea Europeana a tratat SUA…

- Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a apreciat luni ca 'exigentele' fata de europeni ale presedintelui american Donald Trump cu privire la acordul nuclear iranian 'seamana uneori cu niste ultimatumuri', informeaza AFP. 'Am constatat cu interes ca presedintele…

- Acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, privind presupusa asistenta oferita de Rusia Coreei de Nord sunt "total lipsite de fundament", afirma surse din cadrul Ministerului rus de Externe, cerand Administratiei de la Washington sa respecte rezolutiile ONU.

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Coreea de Nord a estimat marți ca o recenta postare pe Twitter a lui Donald Trump, în care se lauda ca are un buton nuclear "mult mai mare" decât cel al lui Kim Jong-un, nu este decât expresia unui "dement",

- Presedintele american Donald Trump a respins acuzatiile de rasism care au fost lansate la adresa lui dupa ce ar fi spus ca se opune patrunderii in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, referindu-se la natiuni din Africa, scrie bbc.com.Trump ar fi folosit aceasta…

- Un program care protejeaza de deportare sute de mii de tineri adusi ilegal in Statele Unite cand erau copii este "probabil defunct", a declarat presedintele american Donald Trump, acuzand Partidul Democrat de acest lucru, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Presedintele american Donald Trump 'a primit mesajul' în legatura cu opozitia ferma fata de vizita sa planificata în Marea Britanie, a declarat vineri primarul Londrei, Sadiq Khan, dupa ce seful statului american a anuntat ca si-a anulat calatoria, relateaza dpa. 'Multi…

- Oglinda-oglinjoara, al cui buton nuclear este mai mare? „Butonul meu este mult mai mare si mult mai puternic, si chiar functioneaza!" i-a raspuns pe Twitter Presedintele Statelor Unite ale Americii (71 de ani) liderului comunist de la Phenian (34 de ani), in amuzamentul general din propria tara si din…

- Cartea „Foc și para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump” a provocat controverse chiar inainte de lansare. Avocații președintelui au incercat sa opreasca difuzarea volumului, in timp ce liderul american l-a deschis drept „plin de minciuni”, noteaza AFP. Incercarea avocatului președintelui american de a…

- Palestinienii nu vor ceda la "santajul" SUA, a avertizat miercuri o reprezentanta palestiniana dupa amenintarile presedintelui american Donald Trump de a taia ajutorul financiar al Statelor Unite pentru palestinienii acuzati ca nu vor sa negocieze cu Israelul, relateaza AFP. "Nu vom ceda…

- Președintele american, Donald Trump, a acuzat marți Departamentul de Justiție din SUA ca ar face parte din „statul paralel”, cerand totodata punerea sub acuzare a fostului director FBI, James Comey și a unui asistent al fostei secretare de stat, Hillary Clinton, potrivit Associated Press.

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene.

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Senatul american a aprobat ieri cea mai importanta reforma fiscala din SUA, dupa cea adoptata acum trei decenii de administratia Reagan, o mare victorie pentru Donald Trump. Textul prevede reduceri de impozite estimate la 1450 de miliarde de dolari in zece ani. Planul de reforma fiscala a fost aprobat…

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…

- Zambitori și incredibil de intimi, președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au pozat, intr-un cadrul feeric, pentru prima lor felicitare oficiala de Craciun. Portretul oficial eliberat de Casa Alba Nu puteau face rabat de la aceasta tradiție! Ca-n fiecare an, președintele american și…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutand "sa lucreze impreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters.Potrivit sursei mentionate,…