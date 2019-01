Cine este marele castigator al ajutoarelor de stat. Are afaceri si in Satu Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Prima modificare la Ordonanta controversata de la sfarsitul anului trecut. La nicio luna de la adoptare, Guvernul ar putea renunta o taxa care a avut deja efecte negative. Ministerul Energiei va incerca sa elimine taxa de 2- din cifra de afaceri pentru companiile care produc energie pe baza de carbune,…

- Ordonanta care dinamiteaza intreaga economie a fost adoptata de Guvern. Care vor fi efectele? Incomensurabile pentru companii, devastatoare pentru populatie. Toate taxele impuse bancilor, companiilor din energie si celor din telecomunicatii vor fi...

- Lungmetrajul polonez "Cold War", regizat de Pawel Pawlikowski, a fost marele invingator la gala premiilor Academiei de Film Europene (EFA) 2018, organizata sambata seara in orasul spaniol Sevilia, unde aceasta...

- Cu 35 de ani in urma, in noaptea de 12 spre 13 decembrie 1983 se stingea din viata unul dintre cei ami mari poeti romani, Nichita Stanescu (1933-1983). In martie 1980, poetul a poposit și in județul Satu Mare, intalnindu-se cu poeții locului, dar și cu elevi, respectiv cu iubitorii de cultura și de…

- Executivul ar putea adopta, vineri, o OUG pentru programul Start-Up Nation 2018. Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat pe site forma actualizata a documentelor procedurale necesare inscrierii online, acestea incluzand modelul planului de afaceri si declaratiile de elegibilitate.

- Guvernul german a alocat circa 3 miliarde de euro pentru cercetarea și dezvoltarea inteligenței artificiale, in incercarea sa de a elimina decalajul in inovația bazata pe software fata de Statele Unite si Asia.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile in localitati din judetele Cluj, Bistrita-Nasaud, Satu Mare si Harghita, scrie Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Cluj (Gherla, Caseiu, Bontida,…

- „Topul firmelor”, editia XXV, si totodata „Balul Oamenilor de Afaceri” va avea loc vineri, 16 noiembrie, incepand de la ora 19.00. Evenimentul va avea loc la Sala „Simfonia” din cadrul complexului „Esedra” Satu Mare, str. Gorunului nr. 6. Programul artistic este sustinut de formațiile XXL si Desperado.…