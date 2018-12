Stiri pe aceeasi tema

- Strasbourg, atac/ Maria Grapini a descris emoțiile din PE și ce s-a intamplat in cladire din momentul in care ușile au fost blocate. Atacul armat din Strasbourg a creat neliniști in randul europarlamentarilor. Parlamentul, deschis la ora 03:00 "Incep sa fiu neliniștita de modul in…

- ”Am aflat cu profunda indignare despre tragicul atac armat care a avut loc in seara zilei de 11 decembrie 2018 in centrul orasului Strasbourg, soldat cu pierderi de vieti omenesti si raniti. Doresc sa transmit, in numele poporului roman si al meu personal, condoleante familiilor indoliate si insanatosire…

- ''Romania nu are motive speciale de ingrijorare. Romania, din acest punct de vedere, este mai ferita, dar cred ca suntem toți de acord ca orice atac de felul acesta, care este undeva pe teritoriul Europei, ne afecteaza și pe noi ca europeni și este un atac impotriva noastra, a tuturor, pentru ca…

- Barbatul banuit de atacul sangeros comis aseara la Strasbourg se afla inca in libertate. Cel putin trei oameni au fost ucisi si alti 12 raniti dupa ce individul ar fi deschis focul in apropierea Targului de Craciun din orasul vechi. Suspectul dat in urmarire a fost identificat. Este un localnic, are…

- Deputatii europeni, blocati de la lasarea serii in Parlamentului European (PE) de la Strasbourg dupa atacul armat care a insangerat Targul de Craciun al orasului, au inceput sa paraseasca sediul PE miercuri in jurul orelor 01.00, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. Presedintele Parlamentului,…

- Codruța Filip și Ligia Filip, doua maramureșence care lucreaza la Parlamentul European au fost prinse in atacul de la Strasbourg. Cele doua se aflau in apropierea Targului de Craciun unde s-au tras focurile de arma, dar sunt in siguranța. „Suntem bine si eu si Ligia Filip. Inca sunt cautati atacatorii…

- Comisarul european Corina Crețu este printre romanii care se afla in aceasta seara la Strasbourg, acolo unde o persoana a deschis focul in centrul orașului. Citește și: Atac armat in centrul...

- Un atac armat a avut loc, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel puțin o persoana a murit, iar alte zece au fost ranite. Centrul orașului a fost...