Stiri pe aceeasi tema

- O judecatoare foarte cunoscuta din Pitesti a incercat sa isi puna capat zilelor in aceasta dimineata. Femeia in varsta de 45 de ani a baut o substanta toxica folosita pentru indepartarea tartrului depus pe obiecte canitare si apoi si-a taiat venele, scrie ziarulargesul.ro.

- Politistii din Arges au deschis o ancheta dupa ce o fosta judecatoare din Pitesti a incercat sa se sinucida. Femeia a baut detartant si si-a taiat venele, fiind gasita de sotul ei, care a alertat autoritatile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Judecatoarea Gabriela Iordache (45 de ani), fosta presedinta a Judecatoriei Pitesti, a incercat sa se sinucida in dimineata zilei de duminica, 18 martie. Femeia si-a taiat venele si a inghitit detartrant. Judecatoarea a fost transportata de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala, prezentand arsuri…

- Un grav incident s-a petrecut intr-un autobuz din Capitala, sambata dupa-amiaza. Un barbat a fost taiat de un alt calator in urma unui scandal și a pierdut mult sange. Poliția a deschis o ancheta și a reținut agresorul pentru interogatoriu. Din primele cercetari ale Poliției, scandalul a izbucnit dupa…

- Un pensionar i-a taiat venele unui barbat in București in urma unui scandal iscat intr-o stație de autobuz din zona Lujerului. Un pensionar care venea de la pescuit s-a luat la cearta, sambata, cu un barbat de 40 de ani intr-o stație de autobuz din zona Lujerului dupa ce acesta i-ar fi spus sa nu urce…

- Incident socant in zona Lujerului. Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani a luat la intrebari un pensionar care venea de la pescuit și i-a interzis sa urce in autobuzul aglomerat cu sculele de pescuit pe care le avea. Cei doi au inceput sa se injure și apoi sa se imbranceasca. Pescarul…

- Incident socant in zona Lujerului. Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani a luat la intrebari un pensionar care venea de la pescuit și i-a interzis sa urce in autobuzul aglomerat cu sculele de pescuit pe care le avea. Cei doi au inceput sa se injure și apoi sa se imbranceasca. Pescarul…

- Jurnalistul Cornel Ivanciuc a declarat, pentru B1 TV, ca nu a mai fost la Realitatea TV de cand a incercat sa vorbeasca despre SRI și i s-a taiat microfonul.Ministrul de Interne, in drum spre Covasna: 'Voi vorbi personal cu oamenii. Riscul nu a trecut' ”Prefer sa nu mai apar pe niciun…

- Terifiantul omor caruia i-a cazut victima o fetița de numai patru anișori din Timișoara – inecata in cada de propria mama care, dupa ce i-a luat viața, i-a taiat venele de la ambele incheieturi ale manuțelor -, i-a șocat pana și pe specialiștii care au de-a face cu criminali. Psihologul Cezar Laurențiu…

- Detalii tulburatoare in cazul educatoarei din Timisoara care si-a ucis fetita de 4 ani. Femeia le-a povestit anchetatorilor ca a recurs la acest gest disperata fiind ca sotul sau vrea sa divorteze si ca nu stia cum va fi viata lor dupa divort. "Mama victimei, in care aceasta a recunoscut…

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa.Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, Oana…

- O mama și-a ucis fetița in varsta de doar patru anișori, taindu-i venele și inecand-o in cada. Crima s-a petrecut in cartierul Ronaț ... The post Crima oribila la Timișoara! Dupa ce si-a inecat fiica de 4 ani, o educatoare si-a taiat venele si a baut erbicid appeared first on Renasterea banateana .

- Caz șocant in Timișoara! O femeie de 39 de ani, educatoare, i-a luat viata fetitei sale, in varsta de numai patru ani. Totul a avut loc marți seara, 13 martie. Dupa ce a comis oribila crima, femeia a sunat la 112, dar copila nu a mai putut fi salvata. Crima a avut loc marți seara, in…

- Caz șocant in Timișoara! O femeie de 39 de ani, educatoare, i-a luat viata fetitei sale, in varsta de numai patru ani. Totul a avut loc marți seara, 13 martie. Dupa ce a comis oribila crima, femeia a sunat la 112, dar copila nu a mai putut fi salvata. Crima a avut loc marți seara, in […] The post Crima…

- Educatoarea din Timisoara care si-a omorat fetita de 4 ani in noaptea de marti spre miercuri a fost trasportata la spital dupa ce ar fi baut erbicid in incercarea de a se sinucide. In timp ce politistii faceau cercetari la fata locului, femeii i s-a facut rau, iar aceasta le-a spus celor prezenti ca…

- O crima oribila a avut loc marti seara in Timisoara. O femeie in varsata de 39 de ani si-a ucis cu sange rece fiica in varsta de 4 ani. Potrivit tion.ro, femeia se numeste Oana Net si a fost educatoare.

- Un barbat de 47 de ani și-a injunghiat iubita pe o strada din județul Argeș chiar de Ziua Femeii. Dupa ce a comis gestul ingrozitor, acesta a incercat sa se sinucida. Cei doi au ajuns ulterior la spital in Pitești. Femeia a fost supusa imediat unei operații chirurgicale fiindca a suferit…

- Caz socant la Calinesti. O femeie de 47 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean asta dupa ce concubinul ei a incercat sa o omoare. Pe fondul unei dispute, barbatul a pus mana pe cutit si a injunghiat-o pe femeie. Acesta i-a aplicat o lovitura de cutit in spate si una in gat. Dupa aceea,…

- V. Negrescu: Pregatirile pentru președinția Consiliului UE sunt in grafic Victor Negrescu. Foto: Arhiva. Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, sustine ca pregatirile pentru preluarea de catre România a presedintiei Consiliul Uniunii Europene sunt în grafic.…

- Un fermier din landul Bavaria a fost condamnat la noua ani si jumatate de inchisoare pentru ca a incercat sa isi omoare parintii cu otrava pentru sobolani, informeaza DPA. Tribunalul districtual din Ingolstadt l-a condamnat vineri pe barbatul de 53 de ani impotriva caruia fusesera formulate…

- Romania de la Arges! In anul Centenarului Marii Uniri, universulargesean.ro va invita sa redescoperiti argesenii care au jucat un rol important in istoria Romaniei Moderne, personalitati de care suntem mandri. Armand Calinescu (n. 22 mai 1893, Pitesti), este personalitatea politica care a activat in…

- Andra Gavril, care a prezentat peste zece ani &"Jurnalul Cultural“ de la TVR si care în prezent lucreaza la Casa de Productie a postului public, a dezvaluit pe Facebook ca a fost batuta si umilita de un fost partener de viata,

- Florina Marcuța (49 ani) a trecut printr-un mare șoc, dupa ce a aflat ca soțul ei, Bebe Cotimanis (63 de ani), traiește o poveste de dragoste cu Iulia Dumitru, actrița la Teatrul «Alexandru Davila» din Pitești.

- In ziua de 28 februarie 2018, la ora 18, in sala de sedinte a Consiliului Judetean Arges vor avea loc alegeri pentru desemnarea echipei de conducere a ALDE Pitesti, a anuntat astazi Robert Tudorache, ...

- Intreruperi programate in județul Argeș, saptamana 19 – 25 februarie. Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai…

- Owen Scott, criminalul numit tata, a incercat sa isi omoare cei trei copii, dar si fiica vitrega. Dupa ce i-a batut cu bestialitate, barbatul a vrut sa provoace un accident de masina pentru a-si duce misiunea la indeplinire.

- Trei moldoveni au fost retinuti in Ucraina, dupa ce au incercat sa ucida un fermier din raionul Reni, informeaza dumskaya.net.Potrivit informatiilor, killerii moldoveni au tras 15 gloante dintr-un AKS in masini in care se afla antreprenorul, apoi au fugit de la fata locului.

- CTP, cel mai mare dezvoltator parcuri industriale si logistice premium din Romania, si compania belgiana de logistica Van Moer Logistics isi extind colaborarea in CTPark Bucharest West, ajungand la aproximativ 20.000 mp de spatii logistice, situati intr-un depozit care va fi finalizat anul acesta.…

- Tot mai multe sunt cazurile unor oameni care ajung sa fie pagubiti din cauza sistemului birocratic, dar si a necunoasterii prevederilor legale. De data aceasta, vorbim despre pataniilor celor care si-au vandut masinilem, si-au incasat banii si le-au radiat de la Finante, dar nu au mai mers sa le radieze…

- Un barbat din Botoșani a fost gasit spanzurat dupa ce a incercat sa iși omoare familia dand foc casei.Barbatul, din satul Buimaceni, comuna Albesti, a baut cu fiul sau intreaga zi, iar spre seara cei doi s-au certat, și tatal a amenintat ca va da foc la casa in care

- Un barbat din Botoșani a fost gasit spanzurat dupa ce a incercat sa iși omoare familia dand foc casei. Barbatul, din satul Buimaceni, comuna Albesti, a baut cu fiul sau intreaga zi, iar spre seara cei doi s-au certat, și tatal a amenintat ca va da foc la casa in care locuiau opt persoane in total, insa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe artere rutiere importante, precum Autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, Autostrada A3 Bucuresti ndash; Ploiesti, DN1 Valea Prahovei, DN7 Valea Oltului, circulatia se…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au facut, luni, sapte percheztii in Capitala si in judetele Arges si Giurgiu la persoane suspectate ca introduceau heroina in penitenciare. Douazeci de persoane vor fi duse la audieri la Pitesti. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Barbatul care, sambata dupa-amiaza, a provocat un carambol in centrul Capitalei (a lovit intenționat mașinile oprite la semafor, la intersecția Calea Victoriei cu Griviței ) a incercat sa-și omoare soția, dupa ce a consumat droguri. Mai mult, acesta nu avea permis de conducere, au explicat surse judiciare. …

- Un tanar in varsta de 26 de ani, din Gugești, a incercat sa-și taie venele, de teama ca va ajunge la inchisoare. In cursul zilei de ieri, in jurul orei 11:00, un apel la 112 a anunțat ca un tanar are nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce ar fi incercat sa se sinucida. Conform unor…

- Un tanar din Gugești ar fi incercat sa se spanzure, insa nu a reușit. Pentru a-și duce totuși la capat intenția de a se sinucide, el ar fi incercat sa-și taie venele. Conform unor surse locale, tanarul s-ar fi ascuns in pod pentru a nu fi gasit. El ar fi vrut sa plece in Italia dar aseara ar fi…

- Polițiștii BCCO Pitești și procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. - S.T. Pitești au efectuat 14 percheziții domiciliare in patru județe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in savarșirea de fraude informatice. Perchezițiile au avut loc in județele Argeș, Valcea, Teleorman și…

- O comisie de ancheta a inceput verificarile la Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti, dupa ce un barbat a reclamat ca a ramas mutilat din cauza supeficialitatii cu care ar fi fost tratat de medici. Omul si-a pierdut un deget in urma unui accident de munca si, cu fragmentul taiat, a ajuns la Urgente…

- O femeie a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca a incercat sa omoare un barbat pe care l-a urmarit pe strazile din sectorul 2 al Capitalei. Trebuie precizat ca femeia iesise de la inchisoare in urma cu trei luni unde a stat sapte ani si jumatate dupa…

- Monalisa Pandelea, o cunoscuta artista din Pitesti, s-a stins din viata la varsta de doar 26 de ani. Tanara a murit miercuri noapte, sustin apropiatii, pe patul unui spital. Superba satena fusese diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer si se pare ca necrutatoarea boala a fost descoperita prea…

- Corina Iacob, judecatoarea care a incercat sa ii garanteze fiului sau un scaun de notar folosindu-se de influenta fostului secretar de stat Ovidiu Putura, a fost in sfarsit trimisa in judecata, la trei ani de la izbucnirea scandalului de coruptie. In schimbul influentei lui Putura, judecatoarea trebuia…

- Ies la iveala amanunte terifiante din viata pugilistului care a fost gasit mort. Acesta a scris un mesaj de adio inainte sa isi puna capat zilelor. Si-a taiat venele intr-o parcare. Sportivul nu era la prima tentativa.Citeste si: Aparitie SOC pe cerul Romaniei: Obiectul luminos NU a fost detectat…

- CUTREMURATOR! Fost campion national la box, gasit mort intr-o parcare si-a taiat venele Viorel Soroceanu, fost campion national la box, 63 ani, a fost gasit mort intr-o parcare a unui centru comercial din Iasi. Fostul boxer, antrenor emerit, si-a taiat venele. Cel care l-a gasit mort pe fostul campion…

- Viorel Soroceanu a fost gasit in masina sa, in parcarea unui centru comercial din cartierul iesean Nicolina. Cel care l-a descoperit mort in parcare a fost chiar fiul sau, dupa ce Soroceanu plecase de acasa marti, in jurul orei 16, si nu s-a mai intors. Fostul campion a fost gasit in timpul noptii…

- Un cunoscut boxer român și-a pus capat zilelor dupa ce și-a taiat venele într-o parcare. Sportivul nu era la prima tentativa și a lasat un bilet de adio. Fostul boxer, antrenor emerit, Viorel Soroceanu si-a taiat venele, disperat fiind din cauza starii sale de sanatate. Soroceanu…

- Viorel Soroceanu, un fost campion national la box, a fost gasita fara suflare in propria masina, intr-o parcare din Iasi. Barbatul avea 63 de ani si si-a taiat venele din cauza problemele de sanatate pe care le avea. A

- A ucis in saptamana de dinaintea Craciunului. Un barbat de 58 de ani, din Buzau, si-a omorat marți fosta nevasta, de care se despartise recent, dupa care a incercat sa-si ia zilele, taindu-se pe maini. Crima a avut loc intr-o locuinta din municipiul Buzau, unde femeia de 54 de ani locuia de circa o…