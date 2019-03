Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 68 de ani a decedat din cauza gripei in timp ce era internata in Sectia ATI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce fusese transferata de la Spitalul de Psihiatrie, a anuntat luni, Directia de Sanatate Publica (DSP).

- Un tanar de 19 ani din Sibiu, bolnav de gripa, se afla in stare grava in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Județean de Urgența din Sibiu. Baiatul, care nu mai poate respira singur, este ventilat mecanic. "Va informam ca analizele de laborator au confirmat prezența virusului gripal la un…

- Diana Ghisoiu, o tanara din Sibiu, a murit, dupa ce a stat 19 zile in moarte cerebrala. Fata s-a stins la doar 24 de ani, la Spitalul Județean de Urgența din Sibiu. Inima Dianei a incetat sa mai bata in cursul nopții de joi spre vineri, la 21 de zile de la momentul in care tanara a fost diagnosticata…

- Doua persoane au murit din cauza gripei, in Spitalul Județean din Constanța. Niciunul dintre pacienți nu era vaccinat antigripal. In ambele cazuri, prezența virusului gripal a fost confirmata miercuri. La nivelul intregii țari, 34 de oameni au decedat din cauza virusului gripal. UPDATE 18:50: Bilanțul…

- 1818 persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta, de sambata, 22.12.2018 si pana astazi, 27.12.2018, ora 08.00 , din care 549 copii si adolescenti. In prima zi de Craciun, au fost inregistrati la Unitatea Primiri…