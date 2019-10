Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UBS, cea mai mare banca din Elvetia, a declarat ca in acest moment are loc o "greva" a investitorilor, care s-ar putea extinde, din cauza confuziei si a incertitudinilor provocate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. "Cred ca ati observat, din cauza Brexit-ului, dar…

- Constructorii auto din blocul comunitar dau avertizari cu privire la pierderile in valoare de miliarde de euro ce vor aparea in conditiile unui Brexit fara acord, opririle de productie urmand sa coste 50.000 de lire sterline pe minut numai in Marea Britanie, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Marea…

- Dupa o vizita nereusita in Luxemburg luni, cand Boris Johnson a fost huiduit de protestatari si criticat de premierul Xavier Bettel, liderul britanic a discutat la telefon cu Angela Merkel marti, prilej cu care s-a angajat sa-si intensifice eforturile pentru a ajunge la un acord pentru parasirea…

- Suspendarea parlamentului britanic pana la 14 octombrie, anuntata de premierul Boris Johnson, este un ''scandal constitutional'', a declarat miercuri presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, potrivit AFP. ''Este absolut evident ca obiectivul suspendarii este acum de a impiedica…

- Noul premier britanic Boris Johnson a anuntat joi un proiect de acordare accelerata a vizelor pentru a atrage "cele mai bune creiere" si a permite Marii Britanii "sa continue sa fie o superputere stiintifica" dupa Brexit, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Programat pentru 31 octombrie, Brexitul…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat sambata ca Brexitul reprezinta o "enorma oportunitate economica", desi a fost tratat de predecesoarea sa Theresa May ca un "eveniment climatic ostil", relateaza France Presse. "Iesirea din Uniunea Europeana este o enorma oportunitate economica…

- Boris Johnson, noul premier britanic, s-a adresat sustinatorilor sai si presei la resedinta oficiala din Downing Street nr 10. El a spus ca Marea Britanie va incheia cu Uniunea Europeana un acord mai bun, care se va baza pe comert liber si sprijin reciproc. Totodata, dl Johnson a spus ca este pe deplin…

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat marti pe Boris Johnson, desemnat de militantii Partidului Conservator, aflat la guvernare in Marea Britanie, sa ii succeada in functie premierului Theresa May, relateaza agentiile internationale de presa. "Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit…