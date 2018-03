Cine este jandarmul-erou din Franța. Filmul sfârșitului său tragic Jandarmul-erou al atacului terorist din Franta, de ieri, a murit vineri noaptea la spital. Bilantul victimelor atentatului urca astfel la 4 morti. Timp de cel putin patru ore, un francez cu origini marocane, in varsta de 26 de ani a tinut ostatice mai multe persoane intr-un magazin din localitatea Trebes, inainte de a fi neutralizat de trupele antitero. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

- Politia a arestat o a doua persoana despre care se crede ca ar avea legaturi cu atacul din localitatea Trebes din Franta in urma caruia au murit patru persoane, conform unei surse citate de Reuters.

- O veste trista cutremura lumea in aceasta zi. Un erou a incetat din viața! Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard…

- "Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleante pentru tragica pierdere de vieti. Ramanem impreuna in lupta impotriva terorismului. Solidaritate cu Franta'', a scris presedintele Klaus Iohannis, vineri seara, pe contul de Twitter. Mai multi oameni au fost luati ostatici, vineri,…

- Unul dintre jandarmii raniti de autorul unei luari de ostatici ucis vineri de fortele de ordine in sudul Frantei a luat voluntar locul unui ostatic civil, a precizat ministrul francez de interne, Gerard Collomb, spunand ca este un ''act de eroism'', in timp ce gruparea jihadista Statul Islamic (SI)…

- Jandarmul francez care s-a oferit voluntar sa fie prizonier pentru eliberarea ostaticei detinute de un jihadist intr-un supermarket in Trebes, in sud-vestul Frantei, si-a lasat telefonul mobil deschis in timpul interventiei, permitand colegilor sai sa urmareasca desfasurarea incidentului si sa intervina…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

