Cine este iubitul lui Feli Donose Feli Donose si-a tinut iubitul departe de lumina reflectoarelor. Chiar si in perioada in care era insarcinata, artista s-a ferit sa se expuna alaturi de tatal copilului. Solista a adus pe lume recent o fetita, al carei nume este Nora Luna, iar acum, a decis sa le arate tuturor cine este responsabil pentru clipele de fericire pe care le traieste in ultimii ani. Este vorba de Catalin, cel pe care l-a expus printr-o fotografie postat pe social media. Cei doi s-au cunoscut la o nunta, unde artista sustinea un recital. Catalin a decis ulterior sa revina in tara, dupa…