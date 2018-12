Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Balint este indragostit pana peste cap de Luciana, astfel ca cei doi au petrecut zile de vis in Dubai, acolo unde au mancat bine, s-au plimbat, au vizitat si s-au bucurat unul de compania celuilalt. Cei doi indragostiti au petrecut o vacanta romantica in Dubai si s-au fotografiat…

- Un barbat din Bistrita s-a aruncat miercuri, 5 decembrie, de la etajul 4 al apartamentului pe care-l impartea cu iubita sa. La scurt timp dupa ce a cazut in fata blocului, locuinta a sarit in aer. Planul lui era ca, dupa ce se sinucide, fosta iubita si fiica lor sa moara in explozia provocata de el…

- Dupa ce a divorțat de Brigitte Sfat, Ilie Nastase pare sa-si fi gasit fericirea din nou. Fostul mare tenismen traieste acum o noua poveste de dragoste, alaturi de Ioana Simion. Noua sa iubita provine din lumea mondena a Capitalei și are 43 de ani.

- Arestat in Spania inca din 2011 și extradat apoi in țara, unde a primit 25 de ani de inchisoare, Ion Clamparu a ramas in memoria tuturor drept mafiotul care a umplut Madridul de prostituate romance și care a indraznit sa puna pe capul procurorului general al Romaniei o recompensa de un milion de euro.