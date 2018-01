Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al social-democratilor, ca senatorul Ioan Deneș este propunerea pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor. „Am avut o sedinta a Comitetului Executiv National, pe care am convocat-o saptamana trecuta,…

- Comitetul Executiv al PSD a votat ca senatorul de Bistrița, Ioan Deneș, sa fie succesorul Doinei Pana in fruntea Ministerului Apelor și Padurilor. Premierul Mihai Tudose a anunțat ca nu renunța la restructurarea guvernului, dar decizia ar putea fi luata pe 29 ianuarie, la o noua ședința a CEx, care…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Senatorul Ioan Denes este propunerea PSD pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor, a anuntat presedintele partidului, Liviu Dragnea, luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al social-democratilor. Doina Pana și-a inaintat saptamana trecuta demisia de la Ministerul Apelor, ...

- Ioan Denes, senator PSD de Bistrita, a fost agreat luni de conducerea PSD pentru a o inlocui pe demisionara Doina Pana ca ministru al Apelor si Padurilor, potrivit unor surse din partid. Denes a fost sustinut de organizatia de Bistrita, condusa de Radu Moldovan, organizatie care o sustinuse si pe Doina…

- Social-democratii au votat in cadrul sedintei Comitetului Executiv ca senatorul de Bistrita, Ioan Denes sa fie cel care preia portofoliul ministerului Apelor si Padurilor dupa ce Doina Pana a demisionat, saptamana trecuta. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi, singurul care s-ar fi…

- Senatorul Ioan Deneș este posibil inlocuitor al Doinei Pana, la ministerul Apelor și Padurilor, potrivit unor surse social-democrate. Acesta face parte din organizația Bistrița Nasaud, de unde a venit și Pana. O decizie privind postul de la ministerul Apelor și Padurilor urmeaza sa fie luata in ședința…

- Surse din PSD susțin pentru STIRIPESURSE.RO ca principalul favorit pentru a prelua acest portofoliu este senatorul PSD Ioan Deneș, senator de Bistrița. Ioan Deneș este la al doilea mandat de senator. In 2012 a intrat in Parlament pe listele USL, din partea PNL, iar dupa ruperea alianței, Deneș…

- Liderii PSD se reunesc in cadrul unui Comitet Executiv in care urmeaza sa decida inlocuitorul Doinei Pana, cea care a demisionat din funcția de ministru al Apelor și Padurilor.Citește și: Meciul Dragnea – Tudose, la prima repriza : SCENARII vehiculate pentru Cex-ul PSD (presa) Surse…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de la ora…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei restructurari mai ample a guvernului, precum si nemultumirile din partid. Doina Pana a demisionat,…

- Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de la ora 14.00, la sediul central al PSD din Sos. Kiseleff. In primul rand, CExN urmeaza sa desemneze succesorul Doinei Pana in functia de ministru al Apelor si Padurilor. Doina Pana si-a anuntat saptamana trecuta demisia din functia de ministru…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat o…

- Restructurare Guvern. Tudose vrea mai putine ministere, Dragnea se impotriveste Premierul Mihai Tudose isi doreste cu Executiv cu mai putine ministere, insa seful pe linie de partid, Liviu Dragnea, se impotriveste, miercuri dand un semnal clar, prin intermediul Facebook, ca intentioneaza sa o…

- Liviu Dragnea isi doreste o restructurare a Guvernului, asa ca portofoliul lasat liber prin demisia Doinei Pana s-ar putea desfiinta, iar atributiile ar urma sa fie preluate de ministrul Mediului. "Da, e foarte adevarat ca doamna Pana are probleme de sanatate. Doamna ministru Pana a tot tinut,…

- Anul 2018 se anunta unul al schimbarilor la nivelul Guvernului. Prima zi de lucru a adus deja o demisie. Doina Pana, Ministrul Apelor si Padurilor a renuntat la functie, aceasta invocand motive medicale in luarea acestei decizii. Interesant este faptul ca Liviu Dragnea a vorbit inca de la finalul…

- Propunerea pentru conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, dupa ce Doina Pana a demisionat, va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, care va fi convocat zilele urmatoare, a anuntat liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, pe Facebook. „Ii multumesc doamnei ministru Doina…

- Comitet Executiv Național convocat zilele urmatoare, dupa demisia Doinei Pana, ministrul Apelor și Padurilor. Anunțul a fost facut de Liviu Dragnea, pe o rețea de socializare. In mesajul postat, Liviu Dragnea i-a mulțumit Doinei Pana pentru activitatea de ministru și a zis ca propunerea pentru preluarea…

- Inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii PSD, a declarat presedintele executiv, Niculae Badalau. Numarul 2 in PSD precizeaza insa ca avand in vedere ca Liviu Dragnea a anuntat o restructurare a Guvernului, este…

- Președintele PSD Liviu Dragnea i-a mulțumit ministrului Doina Pana pentru activitatea desfașurata la ministerul Apelor și Padurilor. Liderul social-democrat a precizat ca noua propunere va veni din partea Comitetului Executiv Național, care urmeaza sa se intruneasca in cateva zile. Liviu Dragnea i-a…

- Sosesc primele reacții dupa demisia Ministrului Apelor și Padurilor, Doina Pana. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca soarta acestui Minister ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat…

- La PSD pare sa nu mai știe stanga ce face dreapta sau mai degraba știe doar Liviu Dragnea care sunt deciziile majore luate in interiorul partidului.Citește și: Liviu Dragnea, anunț MAJOR, dupa demisia Doinei Pana din Guvern Citește și: Președintele executiv al PSD anunța o schimbare…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa-i mulțumeasca Doinei Pana pentru activitate, dupa ce aceasta a demisionat, miercuri, din funcția de ministru al Apelor și Mediului. Dragnea a spus ca propunerea pentru noul ministru va fi stabilita în cadrul CEx care va fi convocat zilele urmatoare.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, ca propunerea pentru noul ministru al Apelor va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, care va fi convocat zilele urmatoare. Inainte de acest anunț al liderului PSD, numarul doi al social-democraților a declarat ca inlocuirea…

- * Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie, invocand motive de sanatate. 'Va aducem la cunostinta faptul ca astazi, 3 ianuarie 2018, doamna Adriana Doina Pana i-a inaintat prim-ministrului Romaniei, domnul Mihai Tudose, demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor,…

- "Ii mulțumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei! RadarulPadurilor, Codul silvic, diminuarea defirișarilor ilegale, toate acestea și multe altele nu ar fi fost posibile fara implicarea doamnei ministru! Propunerea pentru noul ministru…

- Au aparut si primele reactii din PSD dupa ce ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a decis sa demisioneze din Guvern.„Eu știam de lucrul acesta. Am avut o discuție cu domnia sa inainte de sarbatori, cand in Parlament erau dezbaterile la buget, și luase deja aceasta decizie. Sincer imi…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana a demisionat, noteaza Digi24, care citeaza un comunicat al Guvernului. Demnitarul a invocat la depunerea mandatului, starea de sanatate. Documentul prin care Doina pana isi anunta demisia a fost inaintata premierului Mihai Tudose miercuri. Textul demisiei Doinei…

- Astazi, Doina Pana a inaintat premierului Mihai Tudose o scrisoare de demisie de la Ministrul Apelor. Se pare ca bistrițeanca a renunțat la Ministerul Apelor și Padurilor din cauza unor probleme de sanatate.

- Ministrul Apelor și Mediului, Doina Pana, și-a dat demisia din Guvernul Tudose. "Prin prezenta va aduc la cunostinta faptul ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitatii in calitate de ministru. Prin urmare, va prezint demisia mea din calitatea de ministru in…

- Doina Pana a demisionat din funcție. Ministrul Apelor și Padurilor invoca motive de sanatate, relateaza digi24.ro . Post-ul Doina Pana a demisionat. De ce a luat aceasta decizie ministrul Apelor și Padurilor apare prima data in Libertatea.ro .

