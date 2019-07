Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, ca foarte probabil România va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care îi revine, apreciind ca ambasadoarea tarii noastre la Uniunea Europeana, Luminita Odobescu, are foarte

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, ca foarte probabil Romania va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care ii revine, apreciind ca ambasadoarea tarii noastre la Uniunea Europeana, Luminita Odobescu, are foarte multa experienta si a dovedit ca poate…

- Mai exact, este vorba despre o favorita. Potrivit surselor politice citate de romaniatv.net, cele mai mari sanse le are in acest moment Luminita Odobescu, actual ambasador al Romaniei la Uniunea Europeana. Aceasta se bucura de o imagine pozitiva, fiind apreciata atat de premierul Viorica Dancila,…

- Eugen Teodorovici vrea sa candideze pentru postul de președinte executiv al partidului la Congresul de sambata, au declarat surse din PSD. Cu o zi inainte, Teodorovici anunțase ca renunța la candidatura. Social-democratul a luat decizia de a-și menține candidatura la a doua funcție din partid ca urmare…

- Liviu Pleșoianu nu are susținerea necesara pentru a intra in cursa pentru șefia PSD - surse Deputatul PSD Liviu Pleșoianu nu are susținerea necesara pentru a intra in alegerile pentru funcția de președinte al PSD care vor avea loc sambata la congresul partidului, au declarat, pentru MEDIAFAX,…

- Un tribunal londonez a decis miercuri sa-l convoace pe fostul ministru de Externe Boris Johnson, candidat la postul de premier, acuzat ca a mintit in legatura cu costul apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE) in campania in vederea

- Cu acest prilej, in calitate de Presedinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni la Bruxelles, ambasadorul Luminita Odobescu a salutat prezenta ministrului afacerilor externe Khemaies Jhinaoui la Bruxelles, mentionand faptul ca ''Tunisia este un membru dinamic al familiei francofone'', conform unui…

- Apararea devine o politica importanta pentru Uniunea Europeana, care i-ar putea consacra la Bruxelles un post de comisar si o directie generala pentru gestionarea fondurilor alocate, au indicat pentru France Presse mai multe surse informate, transmite AFP. Ministrul francez al apararii, Florence Parly,…