Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul Colgate-Palmolive, specializat in produse de ingrijire personala si ingrijire a locuintei, a anuntat joi ca va plati 1,5 miliarde de euro (1,69 miliarde de dolari) pentru preluarea diviziei de ingrijire a pielii a companiei franceze Laboratoires Filorga Cosmetiques, transmite Reuters.…

- Echipele Belgiei si Rusiei s-au calificat, marti, in sferturile de finala ale Campionatului European de baschet feminin, editia 2019, dupa ce au trecut de Slovenia, cu 72-67, si, respectiv, de Italia, cu 63-54. In sferturile de finala, programate joi, Belgia va intalni Franta, invinsa in finala ultimelor…

- Mii de hectare distruse de incendii și cel puțin opt decese. E bilanțul provizoriu dupa șase zile de canicula, in Europa. Patru oameni au murit in Franța, doi in Spania și doi in Italia. Victimele sunt in principal varstnici și muncitori care lucrau pe camp sau pe șantiere in plina arșița. Intensitatea…

- Un eveniment controversat, petrecut la Strasbourg, la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), a readus in atenție echilibrul de putere și influența dintre Federația Rusa și Uniunea Europeana. Rusia a fost reprimita in APCE, dupa ce, in 2014, a fost exclusa din organizație, pentru motivul…

- Pe Platoul din Centrul Civic din Mioveni va fi montat un ecran LED de mari dimensiuni și un sistem de sonorizare pentru vizionarea tuturor meciurilor din cadrul Campionatului European de Fotbal U21, la care participa și naționala de tineret a Romaniei. ”Pentru a fi alaturi de comunitate la cele mai…

- Inclusa in lotul de gimnastica al Romaniei ce a participat, intre 8-9 iunie, la a treia editie a „Flanders International Team Challenge” de la Ghent, Belgia, barladeanca Daniela Trica a cucerit medalia de aur impreuna cu echipa La aceasta competitie sportiva, considerata drept un adevarat test de verificare…

- Sunt între 3 și 4 milioane de români care lucreaza în strainatate. Cam 3,5 milioane, potrivit statisticilor oficiale, dar nimeni nu poate spune cu precizie câți anume. Unii s-au dus de voie, alții de nevoie, pentru a putea sa câștige o pâine, nu întotdeauna…

- Noua romani au votat azi la Phenian, in capitala statului Coreea de Nord. PSD n-a strans niciun vot, in schimb Alianța USR-PLUS a cules sufragiile celor mai mulți dintre votanți. Din cele noua voturi, patru au mers catre Alianța USR-PLUS, trei catre Partidul Național Liberal, iar doua catre formațiunea…