Cine este fiul lui Gheorghe Dincă absent de la DIICOT Ionuț Dinca, potrivit Libertatea, are 37 de ani, iar dupa declanșarea anchetei pe numele tatalui sau, a mers la Poliția din Timișoara, unde a facut declarații. De 17 ani, Ionuț muncește in Italia, in construcții. El iși construiește o casa in Covaci, la 12 kilometri de Timișoara. Sursa care a facut declarațiile pentru Libertatea afirma ca, din cate știe, Ionuț nu era in relații bune cu familia, pentru ca tatal lui l-ar fi batut și dormea inca de la 12 ani, pe strazi. Dintre frați, se pare ca el mai ține legatura doar cu Daniela, careia i-a fost naș la nunta. Cu frații… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații ies la iveala din ancheta crimelor din Caracal. Potrivit informațiilor, DIICOT a cerut informații din Italia despre activitatea infracționala a lui Dinca. Totodata s-au cerut și detalii despre...

- Bugetul.ro s-a intalnit vineri, 9 august, cu omul de afaceri Remus Radoi, poreclit „Codița”, cel despre care presa din Romania a scris ca și-a dezvoltat o „poliție paralela” in Caracal. Radoi susține ca Gheorghe Dinca era in vizorul DIICOT Olt pentru ca era unul dintre capii unei rețele de proxenetism…

- Pe langa Daniela, Gheorghe Dinca mai are și un fiu, pe Dan Dinca, in casa caruia polițiștii au mers in cautarea de piste in cazul uciderii celor doua tinere, Alexandra și Luiza. Barbatul are casa in Deveselu, deși s-a stabilit de ani buni in Italia, alaturi de familie.

- Poliția a ajuns și la Deveselu, satul cu scut antiracheta, unde a venit la casa unde locuiește cand și cand Dan Dinca, baiatul criminalului din Caracal. In cautarea Alexandrei Maceșanu, anchetatorii au descins și la casa unde locuiește fiul cel mare al lui Gheorghe Dinca, la Deveselu. Casa aparține…

- Purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime, susține ca Gheorghe Dinca a oferit noi indicii, in cadrul interogatoriului la care a fost supus in cursul nopții.”Vom efectua o cercetare complexa, vor fi sectorizate toate zonele și se va lucra in echipe. Vor fi verificate și acele gropi…

- Se fac dezvaluiri bomba in cazul din Caracal! Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, este acuzata de cativa afaceristi italieni ca le-a propus sa le faca "rost" de fete pe care sa le duca in Italia.

- In cadrul conferinței de presa de miercuri, șeful DIICOT, Felix Banila a declarat ca, din verificarile facute pana acum, Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, nu ar avea interdicție de a intra pe teritoriul Italiei și nici nu a avut calitatea de inculpat in vreun dosar din Italia, infirmand…

- DIICOT prezinta activitatile desfasurate de cand Serviciul Teritorial Craiova a fost sesizat pentru a face cercetari pentru trafic de persoane in legatura cu disparitia, in aprilie, a adolescentei Luiza Melencu, si ulterior de cand a preluat dosarul privind disparitia si uciderea Alexandrei Macesanu.…