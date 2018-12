Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac a scos-o la un pranz intr-un restaurant de lux pe fosta campioana Irina Deleanu, actualmente Presedintele Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica. Extrem de discret cu viața privata, o armata de bodyguarzi a incercat sa-i țina pe cei doi departe de ochii curioșilor. Ion Tiriac a…

- Directoarea portalului de știri Ziarul de Garda, poziționat ca un luptator cu guvernarea actuala, a scris o postare pe pagina sa de Facebook în care a laudat activitatea Fiscului, spunând ca este placut surprinsa de comportamentul normal al instituției. De aceeași parere…

- Gelu Diaconu, fostul sef ANAF, a inceput sa scrie pe Facebook despre cum a dobandit averea familia Dragnea. El publica un prim articol in care face istoricul felului in care ferma de porci de la Salcia a ajuns in proprietatea lui Valentin Dragnea, fiul liderului PSD. Primul „episod” Gelu Diaconu il…

- Agenția Naționala pentru Administrare Fiscala (ANAF) a scos la licitație mai multe mașini ca sa poata recupera din datoriile pe care foștii proprietari ai autoturismelor le au fața de stat. In urma acestei decizii, pe pagina oficiala de Facebook a Fiscului au aparut super-oferte la mașinile confiscate.…

- Dana Grecu și-a botezat fetița in acest weekend. Micuța este cel de-al treilea copil al indragitei prezentatoare de televiziune. Dana Grecu, care dupa casatorie a devenit Dana Chera, a devenit mamica in urma cu doua luni, atunci cand a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Micuța a fost creștinata…

- O firma de detectivi controlata de Virgil Ardelean, Arvifox, lucreaza cu cel putin doua societati de asigurari mari, cu capital german, pe zona de antifrauda, au aratat, pentru Capital, mai multe surse. Mai cunoscut sub supranumele de Vulpea (cuvantul “fox” din denumirea firmei de detective inseamna…

- Presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Eduard Novak, a afirmat, joi, pe Facebook, ca ultima etapa a Turului Romaniei, competitie care va avea loc saptamana viitoare, risca sa fie anulata din cauza lipsei unui aviz din partea Primariei Bucurestiului. ''Am primit toate avizele din peste 100 de localitati…

- Prima zi a a nului școlar incepe cu multe emoții, atat pentru elevi, dar și pentru parinți. Iar vedetele din Romania par sa fie extrem de emoționate cand atunci cand iși conduc copiii la unitațile de invațamant in prima zi a noului an școlar. Prima care a postat pe rețelele de socializare o fotografie…