Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai puțini copii vin pe lume în România, prima jumatate de an aducând un declin de peste 12.500 de nou nascuți și confirmând astfel prognozele demografilor și ale INS cum ca în urmatorii 30 de ani, în lipsa unor politici puternic pro-nataliste, numarul elevilor…

- DGASPC Suceava, in parteneriat cu Primaria Gura Humorului, Direcția de Asistența Sociala Gura Humorului și Colegiul "Alexandru cel Bun" din Gura Humorului, organizeaza pe 1 august, la ora 11,00, in sala de festivitati a Primariei Gura Humorului, dezbaterea "Avem copii ...

- Bugetul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava pentru derularea programelor nationale este de 3,098 milioane de lei, mai mare fata de anul trecut, cand a fost de 2,8 milioane de lei. Directorul DSP Suceava, dr. Liliana Gradinariu, a declarat, ieri, ca fata de anul precedent sunt alocate sume ...

- Alocatiile de stat pentru copii platite in iunie 2019 au totalizat 591,35 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 167,01 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In iunie 2019 au beneficiat de acest ajutor social 3.540.742…

- Vremea caniculara si accidentele au facut ca in weekend un mare numar de oameni sa aiba nevoie de ajutorul medicilor din Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Mircea Macovei, a declarat ca de vineri ...

- Imagini dure și grave au fost surprinse de camera de bord a unei masini la o trecere de pietoni de pe DN 17, in Suceava, la doar cateva zile dupa tragedia din Cluj, cand un tanar a fost ucis sub roțile unui Jaguar, al carui șofer a intors pe linie dubla continua și l-a lovit din plin.

- Doi copii au fost la un pas de moarte, dupa ce un sofer teribilist din Suceava a depasit pe trecerea de pietoni chiar in momentul in care micutii traversau. Totul s-a intamplat in localitatea Frasin.

- Peste 650 de copii de etnie polona de la școlile din Poiana Micului, Solonețu Nou, Cacica, Moara, Suceava, dar și copii romani de la Școala Gimnaziala din Parteștii de Sus au participat la serbarile organizate luni, 3 iunie, cu ocazia Zilei Copilului. Acestia s-au distrat la Solonetu Nou alaturi de…