- In timp ce protestele sangeroase si duritatea recesiunii lovesc Venezuela, Luisa Ortega Diaz, fostul procuror sef al Venezuelei incearca sa imbunatateasca peisajul politic al statului, pledand public impotriva presedintelui Nicolas Maduro, si a jocurilor de putere la care acesta apeleaza pentru…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu lanseaza un atac deosebit de dur la adresa parlamentarilor care modifica legislatia penala. Acesta spune ca alesii au un singur obiectiv, rentabilizarea coruptiei. Dupa episodul Ordonantei 13, a venit randul parlamentarilor sa incerce sa impuna un prag pentru abuzul…

- Comisia Europeana a activat miercuri, dupa luni de avertismente, Articolul 7, o procedura fara precedent impotriva Guvernului polonez, care a ramas surd la cererile acesteia vizand modificarea reformelor ei judiciare controversate, relateaza AFP, preluata de News.ro. Pentru moment, prima masura dupa…

- Alianta Nationala a Asociatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) anunta ca se alatura protestelor in strada, afirmand ca modificarile impuse in Parlament la Legile justitiei, precum si cele preconizate in cazul Codului Penal, respectiv Codului de procedura penala, sunt fara precedent si “strigatoare…

- Pe site-ul de socializare Facebook a fost creat un eveniment in care se anunța proteste zilnice, din 18 pana in 28 decembrie, impotriva corupției și dictaturii care vrea sa se instaureze in Romania. Evenimentul are titlul ”Cand nedreptatea devine lege, rezistența devine datorie!! # Va vedem”. ”Ne vedem…

- Magistratii de la mai multe instante si parchete din tara urmeaza sa isi manifeste, luni, dezacordul fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale iesind imbracati in robe in fata institutiilor.

- Comunitatea online “Va vedem din Sibiu” a indemnat cetațenii sa protesteze intr-un mod inedit, in fața sediului PSD. Cațiva protestatari și-au asumat rolul de “garda de noapte” și au ramas și pe parcursul serii in fața sediului partidului iar marți, la ora 13, a fost organizat un flashmob, pentru a…

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa ceara Romaniei ca pana in 15 ianuarie 2018 sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la legile...

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa ceara Romaniei ca pana in 15 ianuarie 2018 sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la legile justitiei, care sa fie analizate la reuniunea GRECO din martie. Vor fi facute evaluari urgente ale proiectelor…

- Presedintii principalelor partide de opozitie, Ludovic Orban si Dan Barna, impreuna cu Dacian Ciolos au participat duminica la o conferinta de presa comuna alaturi de organizatiile civice care protesteaza in strada impotriva modificarii legilor Justitiei, cerand ca romanii sa iasa la manifestatii pasnice…

- Un fost ministru al Justitiei cere interventia oficialilor de la Bruxelles in scandalul momentului. Este vorba despre Monica Macovei, care a transmis comisarului pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis, o scrisoare in care ii cere interventia imediata in criza de imunoglobulina cu care se confrunta…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis ieri un mesaj cu prilejul Zilei Constituției Romaniei, informeaza Administratia Prezidentiala. „In orice democrație, Constituția este expresia cea mai inalta a valorilor unei națiuni și asigura acea legatura de incredere intre cetațeni și instituțiile statului,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca UDMR nu are nicio intentie sa creeze o dependenta politica sau sa impiedice lupta impotriva coruptiei, ci doreste o separatie reala a puterilor in stat.Citește și:…

- Intr-un mesaj transmis vineri, cu prilejul Zilei Constituției Romaniei, președintele Klaus Iohannis a transmis ca romanii sunt mai uniți ca niciodata, iar independența justiției și lupta impotriva corupției nu pot fi negociate, ingradite sau eliminate. „In orice democrație, Constituția este expresia…

- Cateva sute de persoane au participat, joi seara, in centrul Sibiului, la un marș de protest fața de modificarea legilor justiției. Protestatarii s-au adunat dupa ora 20,00 în fața magazinului Dumbrava iar ulterior au plecat în coloana pe traseul autorizat pentru marș,…

- Protestul din fata Palatului Parlamentului s-a incheiat. Peste 400 de oameni au scandat impotriva acutalei coalitii de guvernare, in timp ce in Camera Deputatilor a fost dezbatuta legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Deputatii care au iesit din Parlament la finalul dezbaterilor au fost…

- "Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin (6), statul se indreapta cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care, cu rea-credinta sau grava neglijenta, a savarsit eroarea judiciara cauzatoare de…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a sfidat marti puterea presedintelui ucrainean Petro Porosenko si a chemat la un nou 'Maidan' dupa ce a fost arestat la Kiev si apoi eliberat de sustinatorii sai, care s-au confruntat cu politia, transmite de la Kiev agentia EFE.'Nu va fie frica.…

- Președintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justiției, Florin Iordache, a declarat luni ca PSD și ALDE vor susține in plenul Camerei Deputaților un amendament respins saptamana trecuta la comisie, care prevede ca, in cazul savarșirii unei erori de catre un judecator sau procuror, statul…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale privind legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat luni ca PSD va sustine în plenul Camerei Deputatilor propunerea respinsa saptamâna trecuta ca, în cazul savârsii unei erori de

- Aproximativ 20 de persoane s-au strans și in seara de duminica, 3 decembrie, in Alba Iulia, in fața Prefecturii, pentru un nou protest impotriva legilor justiției, corupției și ”Revoluției” fiscale. In ciuda frigului patrinzator, ei și-au respectat programul și au plecat in marș, spre Cetate, scandand…

- Duminica, 3 decembrie, in fața Prefecturii din Alba Iulia este programat, de la ora 18.00, un nou protest impotriva corupției, a modificarii legilor justiției și a legilor fiscale. „Asemenea lui Ion Iliescu, care in 1990 chema minerii sa zdrobeasca Piața Universitații, Dragnea iși cheama trupele de…

- Comisia parlamentara speciala privind legile Justitiei a modificat miercuri prevederile din legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor referitoare la raspunderea magistratilor, adoptand amendamentele propuse de Uniunea Nationala a Judecatorilor si Asociatia Magistratilor, potrivit…

- P. Brumell: Modificarea legilor justitiei ajuta lupta impotriva coruptiei Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, afirma ca dupa aderarea la Uniunea Europeana, România a facut progrese importante în ceea ce priveste statul de drept si lupta împotriva coruptiei. …

- Departamentul de Stat al SUA are un mesaj pentru oficialii romani in contextul protestelor de strada generate de modificarile controversate la legile justiției care sunt dezbatute in aceste zile in Parlament. Aceasta legislație, „propusa inițial de Ministerul Justiției, amenința progresul pe care Romania…

- Mii de oameni au ieșit la proteste în Cluj Napoca, Brașov, Timișoara, Sibiu, Constanța și în multe alte orașe ale țarii. Oamenii manifesteaza împotriva legilor Justiției și cer demisia Guvernului. La Cluj-Napoca, circa 1.

- Un nou protest impotriva Revoluției fiscale, corupției și Legilor justiției are loc, duminica seara, la Alba Iulia. Protestatarii au pus cantece patriotice și s-au strans in numar mult mai mare decat saptamanile trecute. De aceasta data, protestatarilor li se alatura sindicatele și zeci de organizații…

- Modificarile propuse de Comisia parlamentara speciala vor avea „un impact negativ grav asupra independentei justitiei“ si vor trece activitatile procurorilor „sub control politic“, atrage atentia procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, intr-un interviu acordat…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social pe tema legilor justitiei, ca nu are emotii privind o posibila revocare a sa din functie. Kovesi a participat, marti seara, la dezbaterea "Legile justitiei.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca raportul MCV pentru România reprezinta un semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont, iar daca actiunile Guvernului si Parlamentului vor continua, tara va face pasi înapoi în ceea ce priveste functionarea sistemului…

- Iohannis: Raportul Comisiei Europene reprezinta un serios semnal de alarma Presedintele Klaus Iohannis considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare în domeniul justitiei si luptei împotriva coruptiei reprezinta un serios semnal de alarma de care…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca noul raport MCV reprezinta un semnal de alarma iar Romania risca sa faca pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției. Șeful statului mai precizeaza și faptul ca se va folosi de toate mijlocele ce ii sunt la dispoziție…

- Biserica Ortodoxa il pomeneste, in 13 noiembrie, pe Sfantul Ioan Gura de Aur. A fost patriarh al Constantinopolului, care apartine Scolii din Antiohia. Este cunoscut ca fiind adept al traiului modest, monahal si pentru lupta impotriva coruptiei. Sfantul Ioan Gura de Aur s-a nascut la Antiohia. Anul…

- "USR considera ca se impune introducerea acestei interdictii in Constitutie in contextul asaltului asupra Justitiei pe care coalitia PSD-ALDE l-a inceput imediat dupa preluarea puterii cu OUG 13 si care a culminat dupa noua luni cu proiectul de modificare a legilor justitiei ce submineaza independenta…

- La ora 18.00, cand era anuntata inceperea protestului de la Brasov, in fata Prefecturii, s-au adunat aproximativ 100 de persoane, „inarmate” cu vuvuzele și placarde. Acestea scandeaza impotriva majoritatii politice, care incearca sa modifice legile justitiei in Parlament: „Uniți, salvam,toata Romania!”,„Romania,…

- PNL a anunțat ca susține și incurajeaza participarea membrilor de partid și a simpatizanților sai la „protestele impotriva atacului la independența Justiției și impotriva masurilor economice aberante ale guvernarii PSD – ALDE”. Liberalii adauga ca actuala coaliție vrea „intoarcerea Justiției in epoca…

- Platforma România 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, precizeaza ca nu sustine propunerile PSD-ALDE de modificare a legilor justitiei si anunta ca va fi alaturi de manifestanti, în strada, la protestele care încep duminica. Platforma România 100 face un ”apel…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca are informatii potrivit carora unele dintre societatile de asigurari au deturnat fondurile pe care le aveau "pentru alte activitati" si "au intrat în coliziune cu legea". "Lupta împotriva…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a depus, luni, impreuna cu sotia sa, Mari, flori la memorialul de la clubul Colectiv, amintind ca mesajul acelor zile a fost “coruptia ucide”, dar ca exista inca o credinta puternica in Romania ca trebuie sa ...

- Un festival cu genericul „Filme impotriva coruptiei” se va desfasura in perioada 19-21 octombrie la Centrul Cultural „Odeon” din capitala. Ceremonia de deschidere a festivalului va avea loc astazi, la ora 18.00, la Centrul „Odeon”. La eveniment vor participa Katharina Gorig, directorul Departamentului…

- Congresul Partidului Comunist din China, un eveniment uriaș care are loc odata la cinci ani, a inceput, miercuri dimineața la Beijing cu un discurs ținut de actualul președinte, Xi Jinping, scrie CNN. La deschiderea lucrarilor congresulu, președintele chinez Xi Jinping a prezentat miercuri o viziune…

- Limba de stat in Republica Moldova este moldoveneasca. Așa a fost, este și va fi, a declarat Igor Dodon, dand o replica deputaților PLDM care au venit cu inițiativa de amendare a Constituției.

- Profesorul Otto Luchterhandt este expert in drept international, specializat in dreptul Europei de Est, fiind unul din coautorii Constituției ruse. Intr-un interviu cu DW, profesorul a explicat punctele forte și slabe ale legii adoptate de Parlamentul Ucrainei la inceputul lunii octombrie a acestui…