Cine este femeia care a cheltuit peste 18 milioane de euro la renumitul magazin Harrods

Zamira Hajiyeva a pierdut la tribunal dreptul de a-și pastra secreta identitatea in scandalul de corupție. Femeia originara din Azerbaidjan risca acum sa iși piarda casa in valoare de 15 milioane de lire sterline din Londra, precum și un teren de golf din Berkshire, daca nu iși va putea justifica averea in fața judecatorilor, potrivit digi24.ro.

Potrivit noii legi anticorupție a averilor nejustificate din Marea Britanie, femeia va fi obligata sa le explice judecatorilor cum ea și soțul ei au reușit sa iși cumpere casa din Knightsbridge, Londra, dar și de unde a avut bani sa faca…