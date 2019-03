Stiri pe aceeasi tema

- Din primele date, ofiterul a decedat in cursul acestei dimineti, din cauze naturale. Cazul este cercetat, conform procedurilor, de autoritatile judiciare maliene. Potrivit presei locale, ofiterul roman a ajuns sambata in Bamako si urma sa se intalneasca cu ministrul local al Apararii si cu seful Statului…

- Colonelul Cornel-Gheorghe Trifu, atașat al apararii roman in Republica Algeriana, a murit, luni, in camera sa de hotel din Bamako, Republica Mali, transmite Ministerul Apararii Naționale. ”Din primele date, ofițerul a decedat in cursul acestei dimineți, din cauze naturale. Cazul este cercetat, conform…

- Atasatul apararii roman in Algeria, aflat in misiune oficiala in Bamako - Republica Mali, a fost gasit mort, luni, in camera de hotel in care era cazat, a anuntat Ministerul Apararii Nationale. "Din primele date, ofiterul a decedat in cursul acestei dimineti, din cauze naturale. Cazul…

- Ofiter roman decedat in Mali Colonelul Cornel-Gheoghe Trifu, atașat al apararii român în Republica Algeriana Democratica și Populara, cu extindere în Republica Mali, aflat în misiune oficiala în Bamako, Mali, a decedat, astazi, 4 martie, în camera de hotel în…

- Colonelul Cornel Gheoghe Trifu, atasat al apararii roman in Republica Algeriana Democratica si Populara, cu extindere in Republica Mali, aflat in misiune oficiala in Bamako, Mali, a decedat, astazi, 4 martie, in camera de hotel in care era cazat, potrivit unui comunicat din partea Ministerului Apararii…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene a sesizat mai multe organizatii internationale privind actiunile inadmisibile ale Federatiei Ruse in cazul celor doi piloti moldoveni eliberati recent din prizonierat din Afganistan si transportati la Moscova.

- Avocatul Daniel Ionașcu a explicat care sunt motivele pentru care a decis sa-l apere pe falsul medic italian Matteo Politi, alias Mattew Mode. "Sa se respecte drepturile lui și ale oricarui cetațean. Sa se vada cum a ajuns omul acesta sa patrunda in sistem. Este un interes fundamental al meu. Dar pe…

- Gheorghe Borcean, președintele Colegiului Medicilor, sustine ca Raluca Daniela Birsan, femeia care lucreaza de 10 ani la Spitalul de Urgența Ilfov, fiind cunoscuta drept medic, potrivit jurnaliștilor de la libertatea.ro,ca aceasta nu figureaza in baza de date."In cursul dimineții de astazi…