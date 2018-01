Stiri pe aceeasi tema

- Comentatorul Bogdan Socol se alatura echipei de la Exatlon, urmand sa alterneze prezentarile si comentariile traseelor cu Cosmin Cernat. Socol și-a inceput cariera sportiva la redactia de sport a TVR, in 2000, apoi și-a continuat activitatea profesionala la Realitatea TV, TV Sport, National TV si GSP…

- Subofiterul Florin Oprea, din Dambovita, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat de omor, dupa ce a injunghiat-o pe Alexndra Marin, 25 de ani, intr-un salon de cosmetica din Titu.

- Diana Kovacs din echipa Razboinicilor a fost eliminata de la Exatlon. Marți seara, 23 ianuarie, a fost spectacol total la „Exatlon”, cele doua echipe rivale, Faimoșii și Razboinicii, s-au incleștat pe terenul de fotbal, unul neobisnuit de dificil din cauza nisipului pe care au fost nevoiti concurentii…

- Ce truc are Ramona Badescu pentru a-și menține tinerețea. Invitata in cadrul emisiunii prezentata de Dan Negru la Antena 1, bruneta i-a uimit pe cei din jurul ei cu raspunsul la intrebarea pusa de realizatorul tv. Doi buni prieteni, Aida Strambeanu (24 de ani), programator, și Aly Elsiddig (40 de ani),…

- Cine este subofițerul MApN din Dambovița care și-a ucis iubita din gelozie. Biroul de presa al Ministerului Apararii Naționale face urmatoarele precizari, cu privire la tragedia care a ingrozit pe toata lumea. Plutonierul Florin Oprea, specialist in grupa reparații și conservare a Depozitului 129 Materiale…

- O femeie de 25 de ani din județul Dâmbovița a încetat din viața azi dupa ce a fost înjunghiata de iubitul ei, pe fondul unor neînțelegeri. Barbatul și-a înjunghiat iubita la coafor, acolo unde aceasta se afla în calitate de clienta. Apoi criminalul a sunat la 112,…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 23 ianuarie 2018. Sunt vacante 346 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (203 posturi) – 0258 831 137…

- La nici 17 ani, Denisa Moga, originara din Sebes, judetul Alba, debuteaza cu piesa “Singuri”, o melodie cu un mesaj emotionant extras din viata artistei. Insa, multi se intreaba care este legatura dintre tanara artista si Marius Moga! In vara lui 2015 Denisa a mers in tabara DeMoga Music Junior Camp,…

- Partii de schi: Județul Alba In judetul Alba, la munte, ninge din abundenta, atat la Domeniul Schiabil Șureanu cat si la Arieșeni Vârtop. Starea partiilor insa nu este in cea mai buna forma, avand in vedere ca ninge incontinu. Conditiile de ski sunt acceptabile. O mare…

- Compania de teatru Skepsis va invita joi, 18.01.2018, ora 19.00 la Casa de Cultura a Studentilor la primul eveniment din cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2018! Pentru ca proiectul, reeditat anual, urmareste aducerea in prim plan a tinerilor de valoare, cu potential creator, din Alba Iulia, programul…

- Denisa Moga, o tanara din Sebeș, a debutat in industria muzicala, la nici 17 ani, cu piesa „Singuri”, o melodie cu un mesaj emoționant extras din viața artistei. Primul single semnat Denisa Moga s-a lansat pe 22 decembrie 2017, alaturi de Cat Music. „Cu toții trecem, la un moment dat, prin perioada…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a dat publicitații lista locurilor de munca vacante, la data de 27 decembrie 2017. Sunt disponibile 137 de locuri de munca in Alba Iulia, Campeni, Sebeș, Blaj, Aiud și Cugir. Lista completa a locurilor de munca și firmele care angajeaza, mai jos:…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 19 decembrie. Sunt disponibile 142 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (58 de posturi) – 0258 831…

- Ultimele ediții din acest an ale proiectelor ,,Cafeneaua culturala aniversara” și ,,Caravana literara a scriitorilor in școli”, Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba, il au ca invitat special pe scriitorul și cantautorul Adrian Sarmașan. Luni, 18 decembrie, incepand cu ora 18.00, la sala de festivitați…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” anunța, ca urmare a deciziei prin care zilele de 14, 15 și 16 decembrie au fost decretate zile de doliu național, spectacolul „Mica Vrajitoare” care era programat pentru a fi prezentat de trupa teatrului joi, 14 decembrie, la Casa de Cultura „Lucian Blaga” Sebeș, se reprogrameaza…

- Primaria și Consiliul Local al municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Biblioteca Municipala organizeaza Atelierele de creație și lectura – „O poveste … de Craciun”, in perioada 6 – 22 decembrie, intre orele 16.00 – 18.00. Sunt așteptați copii cu varste cuprinse intre 6 și 10 ani,…

- “Caravana literara a scriitorilor in școala” ajunge, in perioada 5-6 decembrie 2017, in localitațile Alba Iulia, Aiud și Sebeș. Marți, 5 decembrie 2017, incepand cu ora 18.00, la sala de lectura a Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba va avea loc o intalnire a scriitorului Ovidiu Scridon cu cititorii…

- ”Caravana literara a scriitorilor in școala” este un proiect inițiat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba, in parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Romania-Filiala Alba-Hunedoara și cu Inspectoratul Școlar Județean Alba. Proiectul are ca scop familiarizarea elevilor…

- Numeroși elevi de la licee din județele Alba și Hunedoara, partenere in proiectul „Pro-Acces”, insoțiți de cadre didactice, s-au aflat sambata, 25 noiembrie 2017, in vizita de documentare la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB). Este vorba despre liceenii de la Colegiul Național „Avram…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a facut publica lista locurilor de munca vacante, la data de 28 noiembrie. Astfel, angajatorii din Alba scot la concurs 402 posturi, in diferite domenii. AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137 Sortator produse-WMW INTERMEDIA…

- Ieri, 23 noiembrie 2017, peste 500 sute de persoane au trecut pragul Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba, atat la sediul central cat și la cele trei filiale din Alba Iulia, pentru a lua parte la activitațile derulate in cadrul proiectului ,,Zilele Bibliotecii”. Reluat intr-un concept cu totul…

- Raluca Craciun și Lucian Mihaescu au caștigat, in aceata seara, titlurile de Miss și Mister Boboc 2017 la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș. Pentru titlurile de Miss și Mister s-au luptat in acest an opt perechi de boboci, proaspat intrați pe bancile liceului. Competitia s-a desfașurat la Centrul…

- Museikon, unul dintre primele muzee de arta religioasa din Romania, care va gazdui peste 5.000 de obiecte de patrimoniu, ateliere de pictura și tipografie, va fi deschis pentru public in 30 noiembrie, a spus, marți, la radio Unirea FM, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel. Museikon va…

- Gruparea condusa de familia Bologa din Sebeș a acționat in trei județe și era specializata in furt de fier vechi din societați comerciale Un dosar de criminalitate organizata instrumentat de DIICOT si BCCO Alba Iulia, privind o grupare specializata in furt de fier vechi care a actionat in judetele Alba,…

- A fost 6-0 pentru elevii lui Calin Cojocaru, golurile fiind impartite, cate trei pe repriza. In plus, imediat dupa pauza, Emil Dica a ratat un penalty. Scorul a fost repede deschis, in min. 3, Pintea marcad dupa un corner executat de E. Dica. In min. 23, acelasi E. Dica i-a pasat in careu…

- “Ghivecele cu mușcate care, pana zilele trecute, au decorat zona centrala a orașului vor fi adapostite peste iarna și ingrijite de elevii Școlii Gimnaziale din Lancram, de elevii Școlii Gimnaziale nr. 2, precum și de liceenii de la Colegiul Național „Lucian Blaga” și de la Liceul Tehnologic, carora…

- Un accident de circulație, in care au fost implicate trei autocamioane, s-a produs, miercuri, puțin dupa ora 07.00, pe șoseaua de centura din Alba Iulia, pe sensul de mers catre Sebeș. Din cauza ca nu s-a pastrat distanța in mers, mașinile, care circulau in aceeași direcție, au intrat una in cealalta.…

- Balul Bobocilor 2017 organizat de elevii Liceului cu Program Sportiv ”Florin Fleșeriu” Sebeș se desfașoara marți, iar pentru titlurile de Miss și Mister se lupta șase perechi de boboci, proaspat intrați pe bancile liceului. Competitia se va desfasura la Centrul Cultural ”Lucian Blaga” din Sebeș. Tema…

- Alexandra Chira din localitatea Plopis, judetul Salaj, a castigat marele premiu al Festivalului Concurs National de Folclor „Felician Farcasiu”, editia XV, eveniment desfasurat in weekend, la Sebes. Devenit deja o traditie, evenimentul a adus pe scena Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebes, locatia…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 13 noiembrie 2017 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Aiud Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 366 de posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele…

- Joi, 9 noiembrie 2017, la Colegiul Național ”Lucian Blaga” din Sebeș, a avut loc a treia ediție a Concursului de istorie naționala ”Turnul studentului”, cu tema ”Romania și Marele Razboi”. La concurs s-au inscris 8 echipaje de la colegiile de prestigiu din județ, infruntarea concurenților fiind una…

- Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș, gazduiește in perioada 10 – 12 noiembrie 2017, cea de-a XV-a editie a Festivalului Național de Folclor „Felician Farcașiu” – Concurs de interpretare a cantecului popular romanesc. Devenit o traditie, evenimentul aduce pe scena, cei mai indragiți interpreți…

- In județul Alba, saptamana care urmeaza va debuta cu un cer predominant insorit și temperaturi maxime de 12 – 13 grade Celsius. La munte, minimele coboara pana la valori de -2 … -3 grade Celsius. Va prezentam conditii meteo in localitati din judetul Alba, in perioada 6 – 12 noiembrie: Luni, 6 noiembrie…

- O femeie rezidenta temporar in municipiul Sebeș, careia un tanar de 18 ani i-a smuls telefonul din mana in timp ce se afla pe strada, ne-a scris pe adresa redacției cu intenția de a le mulțumi polițiștilor care au rezolvat cazul in foarte scurt timp, dar și ca sa ne povesteasca prin ce a trecut in acea…

- Colegiul Național ”HCC„ din Alba Iulia și-a desemnat, vineri seara, caștigatorii Balului Bobocilor 2017. Titlurile de Miss și Mister au fost caștigate in acest an de Petrariu Adelina și Moghiroiu Bogdan, care vor reprezenta cu mandrie generația clasei a IX-a, iar premiile de Popularitate au ajuns la…

- La Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia a avut loc ieri, 31 octombrie 2017, lansarea carții „Un cerc vicios” a tanarului scriitor Petre Paul, fost elev al acestei scoli, actualmente elev la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Plin de emoție, Petre a trecut pragul…

- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Biblioteca Municipala organizeaza marți, 31 octombrie 2017, ora 10.00, in sala „Gheorghe Maniu” a Casei de cultura, Atelierul de creație „BIBLIO-HALLOWEEN”, la care sunt invitați beneficiarii serviciilor Centrului de zi Petrești, din subordinea SPAS Sebeș. Pentru…

- Iarna se apropie, iar acest lucru il simțim din plin in vremea tot mai mohorata și temperaturile scazute. Saptamana care urmeaza va fi una friguroasa cu minime de -10 grade Celsius in zona de munte și intre -2 și 5 grade Celsius in localitațile din județ. Nici maximele nu sunt prea mari și vom avea…