Cine este cu adevarat Emilut, copilul care a devenit viral pe YouTube cu limbajul lui colorat

- Emilut a devenit viral pe internet, dupa ce milioane de oameni au ascultat mai multe clipuri in care apare si care sunt pur si simplu savuroase. Desi vorbeste indecent, baiatul de patru ani e destul de matur in gandire. "De ce nu mergi la gradinita? Cu Emilut" e una dintre filmarile care i-au adus notorietate…

- Campanie de comunicare de peste 13 milioane de lei, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, cu 100 de spoturi video pe Facebook și Youtube. Potrivit anunțului de licitație publica, este vorba despre incheierea unui acord cadru, cu trei agenți economici, pe o perioada de 18 luni. Ministerul Dezvoltarii…

- O iubesti, ii asculti muzica, o apreciezi, insa stiai ca artista nu exista in realitate? Hatsune Miku, care are nu mai putin de 2,5 milioane de followeri pe Facebook, nu exista cu adevarat.

- Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit in strada trecerea in anul 2018, admirand spectacole impresionante de lumini si artificii care au avut loc in orase precum Sydney, Dubai, New York, Paris sau Londra, scrie News.ro. Evenimentele de celebrare a noului an s-au desfasurat, insa, in conditii…

- Rock, pop, dance, house si latino sunt genurile de muzica de care au avut parte cele cateva mii de timisoreni care au ales sa petreaca Revelionul in strada. Cei care au concertat au fost artisti timisoreni, dar si celebrul Lou Bega.

- In urmatorii 13 ani, 800 de milioane de oameni vor ramine fara loc de munca. Pina in 2030, robotii si automatizarea vor provoca o schimbare economica majora, iar primele afectate vor fi tarile bogate, arata un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Natiunile Unite estimeaza ca…

- Primaria din Rio de Janeiro a anuntat astazi ca spera la un public record de peste 3 milioane de persoane pe celebra plaja Copacabana pentru festivitatile de Anul Nou, in pofida problemele de securitate cu care se confrunta capitala turistica a Braziliei.

- Un baietel in varsta de 6 ani a castigat peste 11 milioane de dolari, anul acesta, datorita canalului sau de pe platforma online YouTube pe care sunt difuzate clipuri in care acesta poate fi vazut testand jucarii, informeaza people.com.

- Va propunem un test de cultura generala ce are ca tematica limbile oficiale vorbite in diferite tari ale lumii. Ne puteti scrie la sectiunea comentarii cate raspunsuri ati stiut din cele 10 intrebari.

- Autoritatile de la Shanghai vor sa limiteze numarul locuitorilor la 25 de milioane, pana in 2035. In prezent, acolo traiesc 24 de milioane de oameni. Pentru tine sub control natalitatea, primaria acestui oras chinez a aprobat un program special.

- Guvernul din Vietnam a ordonat ca peste 1,2 milioane de persoane sa fie evacuate, in contextul in care puternicul taifun Tembin - care a facut deja 230 de victime in Filipine - se apropie de aceasta tara si va afecta mai intai regiunile sale sudice.

- Dupa o mie de zile de razboi civil, peste 8 milioane de oameni risca sa moara de foame in Yemen. Va avertizam ca urmeaza imagini cu un puternic impact emotional.Foarte multi dintre cei aflati in pericol sunt copii, avertizeaza agentiile umanitare ale ONU.

- Un numar aproximativ de 258 de milioane de persoane sint migranți internaționali, potrivit Organizației Națiunilor Unite. Cel mai mare numar de migranți internaționali, aproape 50 de milioane, traiesc in Statele Unite, noteaza Reuters. Din acest total, unul din zece este refugiat sau solicitant de azil,…

- Finala Vocea Romaniei 2017 este vineri seara, pe 15 decembrie. In aceasta seara aflam cine este caștigatorul sezonului 7 de la Vocea Romaniei. Ora 00.00 – ANA MUNTEANU A CAȘTIGAT TROFEUL VOCEA ROMANIEI – SEZONUL 7! Este al doilea trofeu pentru Smiley, dupa cel din sezonul 1. „Va mulțumesc din tot sufletul…

- Majoritatea oamenilor nu caștiga intr-o viața 11 milioane de dolari. Aceasta suma nu este imposibil de atins. O confirma copilul de șase ani care obține venituri de 11 milioane de dolari pe an din tutoriale pe YouTube.

- In lume 815 milioane de persoane sufera de foame si din acestea, 200 de milioane sunt copii sub 5 ani, victime ale lipsei de hrana si de substante nutritive fundamentale pentru crestere, nascuti in foarte multe cazuri de mame la randul lor subnutrite. Cel care dezvaluie acest trist raport este OXFAM…

- Google face o campanie masiva de angajari. Aproximativ 10.000 de oameni vor face curatenie pe platforma video YouTube. In ultimele sase luni au fost retrase 150.000 de filme, din cauza continutului extremist. Unul dintre obiectivele lor principale va fi continutul platformei YouTube pentru copii, pe…

- Ion Tiriac este ingrijorat de viitorul sportului romanesc si spune ca tara noastra a iesit din top 50 mondial. Cum arata casa lui Ion Tiriac. Baia omului de afaceri este cat 5 apartamente ceausiste VIDEO "Eu nu le consider investitii si mai degraba o ambitie sa dovedesc ca nu am avut…

- Trioul olandez Kris Kross Amsterdam, care a aadunat 450 de milioane de accesari pe Spotify cu piesa ”S.E.X.” și peste 100 de milioane de vizualizari pe YouTube cu aceeași piesa, vin acum cu ceva super fresh! Gone is the Night a fost lansata la finalul lunii noiembrie și iți spunem sincer: suna super…

- Clientii de astazi se asteapta ca afacerile sa fie accesibile online si vor sa interactioneze cu acestea in moduri cat mai eficiente. Facebook Messenger, serviciul popular de mesagerie instant lansat in 2011, atrage din ce in ce mai multi oameni care se conecteaza si cer informatii firmelor.

- Boala care a ucis-o pe marea actrita, Stela Popescu, afecteaza milioane de romani. Marea actrita a teatrului romanesc de revista s-a stins din viata si a lasat in urma multe regrete si lacrimi. Simptomele acestei boli crunte apar extrem de tarziu.Actrița a facut un stop cardio respirator și…

- Americanii sarbatoresc joi Ziua Recunostintei. Se estimeaza ca peste 50 de milioane de oameni au calatorit zilele acestea acasa, ceea ce a dus la traficul aglomerat.In New York, milioane de oameni sunt asteptati in strada, la parada anuala a baloanelor organizata de Macy's.

- UPDATE Liviu Dragnea a ajuns, marti seara, la ora 17:30, la DNA, unde a fost anuntat de catre procurorii anticoruptie ca i-a fost pus sechestru pe bunuri in dosarul Tel Drum. El a fost primit cu huiduieli de mai multe persoane care au strigat ”Demisia!”. De asemenea, în faţa DNA…

- Tatal fetitei, pasionat de motoare, a murit cu putin timp inainte ca micuta sa se nasca, iar de cand a venit pe lume, fetita a reusit sa aduca alinarea in sufletul mamei sale, potrivit Daily Mail. Mai exact, micuta a fost surprinsa in timp ce doarme si zambeste alaturi de lucrurile care candva…

- Daca ar fi sa ne uitam la ceea ce s-a intamplat in anii trecuți, am trage concluzia ca Black Friday 2017 eMAG ar putea incepe in intervalul orar 06:50 - 07:00. Un lucru este cert - Black Friday la eMAG nu va incepe mai tarziu de ora 08:00 pentru ca deja lumea pleaca la serviciu sau la școala și nu…

- Trei agenții specializate ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) au lansat joi ''un apel urgent'' catre coaliția militara sub comandament saudit de a-și ridica in totalitate blocada din Yemen, avertizand ca milioane de oameni ar putea muri daca nu ajung la ei ajutoare umanitare, relateaza agenția…

- PSD e un butoi de publbere, dupa ce DNA l-a pus sub urmarire penala pe Liviu Dragnea! Unul dintre cei mai importanți lideri ai partidului, Codrin Ștefanescu, face cateva declarații explozive la adresa colegilor sai. In plus, el trimite un avertisment și premierului Mihai Tudose.”Sunt vreo…

- "Pentru mine ca economist e o mare problema sa spui ca ai excedent de cerere agregata, ca nu-ti merge economia, cand in acelasi timp ai 4 milioane de oameni pe care nu-i contabilizezi, oameni apti de munca dar care nu au si nici nu cauta un loc de munca. Inseamna ca ai probleme serioase!", a explicat…

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) saluta menținerea actualei arhitecturi a Pilonului II, dar atrage atenția ca reducerea procentului din CAS care ajunge in pensiile private va avea efect nefast asupra celor 7 milioane de contributori care vor ieși in viitor la pensie.

- Canada prevede sa atraga un milion de imigranți pâna la sfârșitul lui 2020 pentru a raspunde nevoii de forța de munca în economie, a anunțat ministrul imigrației, Ahmed Hussen, transmite Agerpres. În urma cu exact un an, guvernul stabilise o limita de 300.000 de imigrari…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, vineri, criticile lui Klaus Iohannis, care a solicitat coalitiei de guvernare sa renunte la ”topaiala fiscal-bugetara”, din care nu castiga nimeni.

- Aplicatia mobila WhatsApp a picat spre disperarea a milioane de oameni dependenti de acest mod de a comunica. Nu se cunosc inca motivele care au cauzat aceasta problema si speram sa fie remediata in cel mai scurt timp.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, vineri, declarațiile recente ale lui Klaus Iohannis, care a solicitat coaliției de guvernare sa renunțe la politica fiscala promovata, pe care a numit-o o ”țopaiala fiscala”, din care nu castiga nimeni.„Imi asum faptul ca n-am reușit sa fiu la televizor,…

- Un videoclip incredibil care a devenit viral pe internet arata cum o drona militara americana urmarește un OZN in Afganistan. Cel puțin așa susține utilizatorul care l-a facut public pe Youtube.

- Milioane de americani, dar si europeni au sarbatorit, noaptea trecuta, Halloween-ul. Vampirii, monstrii si vrajitoarele au invadat strazile celor mai mari orase ale lumii. In pofida atentatului, printre cei care au sarbatorit sunt si locuitorii metropolei americane New York.

- Doi dintre cei mai apreciați artiști de muzica populara s-au casatorit.Au cucerit o țara intreaga cu iubirea si vocea lor. Culița Sterp si Carmen de la Salciua, caci despre ei este vorba, au milioane de vizualizari pe Youtube. Datorita ei s-a apucat de muzica, iar acum au sute de concerte…

- Fiecare guvernare vrea sa schimbe ceva, crezând ca, numai prin intenția schimbarii, lucrurile vor merge mai bine. De aceea, toate guvernarile mai întâi lanseaza proiecte, inițiaza reforme, destituie funcționarii vechi și numesc alții noi... Cam acestea sunt…

- Poluarea ucide milioane de persoane din întreaga lume, cauzând boli de inima, infarcturi si cancer la plamâni, potrivit unui studiu international, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Farah Dhukai face furori pe internet cu 4,2 milioane de fani pe Instagram si 1,5 milioane pe canalul sau de Youtube. Ea a postat pe contul ei de Instagram un video explicativ cu reteta minune, care are deja 4,9 milioane de vizualizari.

- Aproximativ 14 milioane de persoane raman, in medie, fara locuințe in fiecare an in urma dezastrelor naturale precum inundații sau furtuni, se precizeaza intr-un nou studiu dat publicitații vineri, informeaza Reuters. Riscul de dislocare s-ar putea mari odata cu creșterea ...

- Compania Facebook este implicata intr-un nou scandal legat de politicile sale de ștergere a unor clipuri sau imagini cu conținut nepotrivit, dupa ce a refuzat sa ștearga o filmare șocanta, care inca mai circula pe rețelele de socializare, dupa aproape un an. O fetița de 12 ani și-a transmis live moartea,…