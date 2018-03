Stiri pe aceeasi tema

- ROMANII AU TALENT 2018. Prezentatorii emisiunii au apasat butonul auriu pentru o reprezentație de gimnastica, balet, combinata cu dans contemporan și teatru, pe piesa Alexandrinei Hristov, „Te iubesc". Momentul a avut un impact emoțional puternic asupra intregii sali, care la final s-a ridicat și…

- Prezentatorii emisiunii „Romanii au talent”, Smiley și Pavel Bartoș, au apasat butonul Golden Buzz pentru Cesima, care a avut un numar extraordinar, de gimnastica, in combinație cu balet, dans contemporan și teatru. „Era prea puțin, parca, pentru numarul acesta. Parca scena era un loc intim al ei, devenise…

- Mai multe state, printre care si a noastra, s-au plans ca produsele vandute in Est sunt mai slabe calitativ decat cele din Occident. Testele facute de Ungaria si Bulgaria au confirmat acest lucru. Unele produse vandute in tari europene au acelasi ambalaj si ingrediente trecute pe eticheta, dar gust…

- Un seism de magnitudine ML 2.6 a fost inregistrat, aproape de miezul noptii, la ora 23.21, la 12 kilometri adancime, in Marea Neagra. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 43.11 N ; 29.55 E, la 238 km N de stanbul ndash;Turcia pop: 11,175,000 local…

- Un seism de magnitudine ML 3.4 a fost inregistrat in Bulgaria, la cinci kilometri adancime, la 00.13 Ora Romaniei, aproape de granita cu judetul Constanta. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranea cutremurul, de intensitate epicentrala IV, a avut focarul la coordonatele 43.12 N ; 27.48 E, la…

- Cea mai de succes și cea mai urmarita emisiune de divertisment din ultimii ani, „Romanii au talent”, s-a bazat pe un scenariu și un format bine puse la punct, dar și pe charisma și farmecul prezentatorilor. Pavel Bartoș a fost invitat la Interviurile Libertatea LIVE și a dezvaluit lucruri pe care publicul…

- Gabriel Vizitiu, un elev de 13 ani din Adjud, a participat in aceasta seara, la emisiunea Romanii au talent de la Pro Tv. Copilul a facut o demonstrație de contorsionism. Toți cei patru membri ai juriului, dar și Smiley și Pavel Bartoș au fost impresionați de evoluția baiatului din Adjud. E Omul Paianjen!,…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In perioada 2011 – 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau…

- Gheorghi Markov, fost international bulgar, a murit la doar 46 de ani. Cauza morții nu a fost dezvaluita deocamdata. Nascut la Gote Delcev, pe 20 ianuarie 1972, Markov și-a inceput cariera la Pirin. Intre 1993 – 1996 a jucat la Botev Plovdiv (65 de meciuri și 9 goluri), apoi a trecut, pentru patru…

- Promoția romaneasca Golden Fighter a parafat un parteneriat cu WLF Union China, urmand sa intre pe piața din Asia de la urmatorul eveniment. Golden Fighter Kickboxing Championship, prin Alin Falcușan, CEO al promoției, a semnat recent un tratat strategic de cooperare cu WLF Union China, acesta avand…

- Intalnire intre Klaus Iohannis și Tudorel Toader, pe 20 februarie. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va discuta marți, 20 februarie, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre acuzatiile la adresa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Intalnirea are loc in condițiile in care decizia ministrului…

- Petre Apostol Sambata, la Istanbul, in Turcia, s-a desfasurat editia cu numarul 23 a Campionatelor Balcanice la Atletism, in sala, la care a luat parte si reprezentativa Romaniei. In echipa tarii noastre a fost convocat si un reprezentant de la Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, Cristian Radu, pregatit…

- Cel mai trasnit quiz show, Pe bune?!, revine la PRO TV din 12 februarie. In fiecare luni si miercuri, de la 22:30, Andi Moisescu si cei doi capitani de echipa, Costi Dita si Cosmin Natanticu, le vor aduce telespectatorilor o competitie cu intrebari uimitoare si raspunsuri neasteptate. Invitati precum…

- Sezonul opt al celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent, a inceput vinerea aceasta in aplauzele publicului! Telespectatorii, impreuna cu juratii si cu Smiley si Pavel Bartos, au trait magia unui spectacol incredibil si i-au urmarit pe primii concurenti, care au inundat scena cu talentul…

- ROMANII AU TALENT PRO TV: Edina a prezentat un dans lasciv, care a ridicat pulsul masculilor din sala. Deși tanara a debutat ezitant pe scena din cauza emoțiilor, aceasta a revenit dupa cateva minute plina de incredere. Astfel, a impresionat publicul și mai ales, partea masculina a juriului.…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO PRO TV LIVE VIDEO PRO TV Click aici pentru a vedea Romanii au Talent Pro TV va difuza de astazi o noua ediție a show-ului Romanii au talent, cel de-al optulea sezon. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți,…

- Cu ocazia inceperii noului sezon al show-ului „Romanii au talent”, Pavel Bartos si Smiley au fust invitati pe canapeaua de la „Vorbeste lumea”, unde au raspuns tuturor curiozitatilor despre emisiune, dar si despre viata personala. Pentru ca e traditional ca vedetele emisiunii sa se intalneasca cu mic,…

- Irina Voinea, stilista lui Smiley si a lui Pavel Bartos, a lansat recent prima ei colectie pentru barbati sub denumirea INTRO. La eveniment, alaturi de Irina, au fost atat Andrei (Smiley), cat si Pavel Bartos, Andi Moisescu si Cornel Ilie.Urmareste materialul video de la eveniment.

- Ansamblul Folcloric “Plai de Dor” din Mioveni a plecat in China, unde va participa in perioada 16 – 21 februarie la “Beijing Chaoyang International Spring Carnival 2018”. Evenimentul se afla la cea de-a 15-a ediție și este unul dintre cele mai mari organizate anual in Beijing pentru a marca Anul Nou…

- Producatorul de materiale de constructii Adeplast, controlat de Marcel Barbut, a inregistrat anul trecut afaceri de 92 milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul precedent, 8% din venituri venind din exporturi. „A fost o evolutie buna avand in vedere ca la momentul adoptarii bugetului ne-am…

- Marius Copil, in varsta de 27 de ani, locul 93 mondial, a pierdut, duminica, la Sofia, prima finala a unui turneu ATP din cariera sa, in fata bosniacului Mirza Basici, locul 129 ATP. Copil a ratat sansa de a deveni in Bulgaria primul roman castigator al unei competitii ATP la simplu dupa aproape zece…

- Marius Copil a reusit, sambata, cea mai importanta performanta a carierei: calificarea in finala unui turneu ATP. In lupta pentru titlul de la Sofia, Copil il va intalni pe bosniacul Mirza Basic (129 ATP), jucator venit din calificari. "Am visat la acest moment din prima zi in care am inceput sa joc…

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters. Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a invitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan la un summit al Uniunii Europene care va avea loc in Bulgaria in luna martie, informeaza Politico. Preben Aamann, purtatorul de cuvant al lui Tusk, a spus intr-o postare pe Twitter ca la summit…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP.Cu aceasta ocazie, presedintele…

- Vagit Alekperov și Leonid Fedun, cei doi oligarhi ruși care controleaza destinele Lukoil, cel mai mare grup petrolier privat din Rusia și al treilea ca marime din Romania, se afla pe lista SUA pentru viitoare sancțiuni, potrivit documentelor consultate de catre Libertatea. Alekperov este un fost ministru…

- ROMANII AU TALENT 2018. La fel ca in sezonul precendent, emisiunea va fi prezentata de Smiley si Pavel Bartos, iar juriul va fi format de Florin Calinescu, Andi Moisescu, Andra si Mihaela Radulescu. „Acest sezon este putin diferit, deoarece ne-am propus sa descoperim talentul autohton, raspandit…

- O balerina, viitoarea caștigatoare de la Romanii au talent ? Daca Andi Moisescu are talent… vrajitoresc și sta bine la capitolul previziuni, sunt toate șansele sa fie așa. Vedeta care jurizeaza concursul de talente de la PRO TV, alaturi de Andra , Mihaela Radulescu și Florin Calinescu, spune ca o fetița…

- Un cutremur s a produs intre localitatile Varna si Nisipurile de Aur, Bulgaria. Cutremurul a fost inregistrat la ora 11:44 Ora Romaniei. Seismul a avut o magnitudine de 2.4 si s a produs la coordonatele lat 42.6427; lon 27.5069 si la o adancime de 5 km. ...

- Scena este pregatita pentru Marea Unire a Talentului, juratii show-ului suprem, Romanii au talent, sunt gata de spectacol, iar Smiley si Pavel Bartos sunt nerabdatori sa ii intampine pe romanii care lupta sa devina urmatorii eroi nationali.

- Plecand de la vechii daci, cei patru jurati, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra si Florin Calinescu, si-au dat intalnire pe un varf de munte, intr-un peisaj mirific, unde, in sunet prelung de bucium, le-au dat lui Smiley si lui Pavel Bartos sarcina de a gasi in toata lumea si de a aduce acasa…

- Propunerea lui s-a bucurat de un succes pe care nici el nu l-a anticipat, astfel incat, in ultimii ani, 21 ianuarie a devenit Ziua mondiala a imbratisarilor, fiind celebrata si in Canada, Germania, Suedia, Anglia, Rusia, Bulgaria, conform http://www.nationalhuggingday.com/. Ziua mondiala a imbratisarilor…

- Clubul Sportiv Sleddog Bistrita-Nasaud, singurul de profil din tara, organizeaza la acest sfarsit de saptamana, in Pasul Tihuta, cea de-a doua editie a concursului international de atelaje canine "Drumul Romanilor", la care s-au inscris competitori din sapte tari, alaturi de cainii lor nordici.…

- 34 de rute Wizz Air de pe aeroportul Cluj. 2018 vine cu o noua destinatie de vacanta FOTO In Cluj-Napoca, Wizz Air si-a extins flota cu a sasea aeronava alocata bazei in 2017, prin lansarea a patru noi rute spre Bratislava, Larnaca, Malta si Stockholm Skavsta. De asemenea, compania aeriana a transportat…

- Maia Morgenstern, una dintre cele mai titrate actrițe din Romania, cu un CV impresionant, și-a inceput cu stangul cariera. Respinsa la primul sau examen la teatru, ea a fost apoi angajata ca figuranta. Maia Morgestern are un CV impresionant. Actrița, aleasa de Mel Gibson pentru rolul Mariei din ”Patimile…

- Iubita lui Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a vorbit sfașiata despre tragicul accident in care barbatul și-a pierdut viața. Viața tanarului de 37 de ani a fost curmata brusc, in urma unui accident de mașina petrecut in Anglia.…

- Doi adolescenți, gasiți vinovați pentru ca au ucis un roman in Anglia. Este vorba despre Razvan Sirbu, baiatul de 21 de ani, care locuia intr-un cort intr-o padure. O a treia persoana a fost pusa sub acuzare. Trupul tanarului a fost gasit in 7 mai 2017 de o persoana care iși plimba cainele , iar autopsia…

- Centrul Adriana Alexandru, de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu”, s-a calificat cu naționala de volei a Romaniei la turneul final al Campionatului European U17, care va avea loc in luna martie, in Bulgaria. Adriana și colegele sale au caștigat grupa preliminara A, ale carei meciuri au avut loc la Ploiești,…

- Preliminariile Campionatului European de volei feminin U17. Tricolorele, cu gemenele minune, o fiica de campioana olimpica și una de mare baschetbalist. Preliminariile Campionatului European de volei feminin U17, program Joi, 4 ianuarie 20.00 Romania – Elveția Vineri, 5 ianuarie 15.00 Belgia – Elveția…

- Pavel Bartoș, prezentatorul “Vocea Romaniei” si “Romanii au talent”, de la Pro TV, este un tatic fericit și mandru. Actorul și soția lui, Anca, au trei fetițe care ii fac cei mai fericiți parinți. “Fetele mele au o relatie foarte buna cu muzica. In primul rand, iubesc muzica lui Smiley foarte mult,…