Stiri pe aceeasi tema

- Germanul Gustav Gerneth a devenit cel mai batran barbat din lume dupa decesul lui Masazo Nonaka, la varsta de 113 ani și cinci luni, pe 20 ianuarie, in locuința sa din Ashoro, din nordul Japoniei, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Masazo Nonaka - ce a murit duminica dimineața, in somn,…

- Cel mai batran barbat din lume a murit la varsta de 113 ani. Este vorba despre Masazo Nonaka originar din Japonia. Ultimii ani de viata, varstnicul i-a petrecut alaturi de familia sa. El avea sapte frati si cinci copii.

- O tanara de 29 de ani s-a casatorit cu un barbat care are de doua ori varsta ei. Melinda și Larry Mikla au o casnicie neobișnuita avand in vedere diferența de varsta dintre ei, 30 de ani. Cei doi spun c?...

- Incidentul a avut loc la ora locala 15:40 (ora 16:40, ora Romaniei). Intr-o postare pe Twitter, politia din Hanovra a informat ca au putut opri masina si sa il imobilizeze pe sofer, barbatul fiind retinut. Masina era inmatriculata in Polonia, a declarat pentru dpa un purtator de cuvant al politiei.…

- Un barbat si o femeie din comuna Straoane, banuiti ca au inselat un batran de 77 de ani prin metoda "Accidentul", au fost prinsi in flagrant de politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul...

- Elicopterul patronului echipei Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, s-a prabușit langa stadionul echipei, imediat dupa terminarea meciului cu West Ham, in Premier League. Incidentul s-a produs in parcarea stadionului King Power, iar martorii relateaza ca la fața locului au ajuns foarte multe echipaje…

- Un avion din al doilea Razboi Mondial s-a prabusit ieri, 23 octombrie, pe autostrada 101 in Agoura Hills, California. Acesta purta inscriptii asociate cu divizia aeriana Luftwaffe din cadrul armatei naziste, atragand astfel atentia tuturor celor care au trecut pe langa epava pe autostrada. Sa fie aceasta…

- Descoperirea tulburatoare a fost facuta de Richard Leech, intr-un pachet de orez care se gatește la microunde. Britanicul a postat pe o rețea de socializare o imagine cu „șoarecele mort”. „Salut Lidl Uk . Ma intreb daca poți sa imi spui cum a intrat acest șoarece in pachetul meu de orez? Acum casa…