- Cristiana Bota, una dintre cele mai indragite crainice de la TVR, a implinit 72 de ani. Vedeta arata impecabil. Cristiana Bota a ramas in amintirea publicului drept una dintre cele mai frumoase crainice care aparea pe micile ecrane in anii comunismului. Blonda cu parul buclat era o prezenta carismatica,…

- Iulia Vantur le-a cerut parerea fanilor ei in ceea ce privește culoarea parului. Aceștia și-au spus imediat parerea. Pe pagina sa de pe o rețea de soc8ializare, vedeta de televiziune Iulia Vantur a postat trei fotografii in care apare cu trei nuanțe de par diferite. Vedeta le-a cerut internauților sa…

- Catrinel Sandu a dat de ințeles ca și-ar fi unit destinul cu americanul alaturi de care și-a refacut viața dupa divorț. Catrinel Sandu a divorțat in 2017 de jucatorul de tenis Gabriel Trifu, cu care are doua fetițe. Vedeta și-a gasit liniștea alaturi de Steve, un american care are doi baieți și care…

- Simona Gherghe și familia sa se afla in vacanța. Pana va reveni pe micile ecrane, vedeta se distreaza alaturi de familie intr-o stațiune de munte. Prezentatoarea de televiziune este mare pasionata de schi și a ales, și pentru aceasta vacanța de iarna, o stațiune de munte. Vedeta și familia sa se relaxeaza…

- Valentina Pelinel a petrecut sarbatorile de iarna in Romania, la Poiana Brașov. Fostul model s-a simțit perfect in compania familiei și a prietenilor apropiați. Soția omului de afaceri Cristi Borcea a avut parte de o vacanța perfecta de sarbatori. Blonda s-a distrat in Piaoana Brașov, alaturi de familie,…

- Valentina Pelinel apare intr-o ipostaza induioșatoare in prima fotografie publicata in acest an pe contul sau de socializare. Graviduța Valentina Pelinel a petrecut sarbatorile de iarna la munte, in compania soțului ei, omul de afaceri cristi Borcea, și a fiului lor, Milan. Blonda a ținut sa le transmita…