"In cursul zilei de astazi, 26 iulie 2019, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I la Tragerea Loto 6/49 de joi, 18 iulie 2019. Posesorul biletului norocos este din Comanesti, judetul Bacau, are in jur de 65 de ani, fiind un jucator constant al jocului Loto 6/49 de foarte multi ani. Este primul sau castig major, iar cele sase numere norocoase nu au avut semnificatie personala, ci, asa cum ne-a declarat, au fost extras (...)